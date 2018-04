Immofinanz drehte 2017 ins Plus: 181 Millionen Euro Gewinn

Aus fortgeführten Geschäftsbereichen

Wien – Die börsenotierte Immofinanz hat das Konzernergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen – also ohne das verkaufte Russland-Geschäft – 2017 deutlich ins Plus drehen können, von 147,4 Millionen Verlust auf positive 181,0 Millionen Euro. Das operative Ergebnis legte von 74,5 Millionen auf 107,6 Millionen Euro zu, gab die Immofinanz am Mittwochabend bekannt.

Samt früherem Russland-Geschäft wäre der Verlust von 421,8 auf 537,1 Millionen Euro angewachsen, doch ist dies längst "verdaut", ist nicht cash-wirksam und mindert weder das Eigenkapital noch den EPRA NAV. (APA, 4.4.2018)