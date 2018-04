Der Tiger ist wieder auf der Pirsch

Tiger Woods ist zurück. Viele trauen dem 42-Jährigen zu, beim US Masters ab heute in Augusta um den Titel mitzuspielen. "Ein wandelndes Wunder " nennt er sich selbst. Bernd Wiesberger, zum vierten Mal dabei, will die "erspielte Chancen nutzen"

Tiger Woods ist zurück. Viele trauen dem 42-Jährigen zu, beim US Masters ab heute in Augusta um den Titel mitzuspielen. "Ein wandelndes Wunder " nennt er sich selbst. Bernd Wiesberger, zum vierten Mal dabei, will "erspielte Chancen nutzen ".

Augusta – Irgendwann wurde es dann sogar Tiger Woods zu viel. Als der Golf-Superstar zum x-ten Mal auf seine Siegchancen beim US Masters angesprochen wurde, reagierte er leicht gereizt. "Wir sollten uns alle ein bisschen beruhigen", sagte der 42-Jährige vor dem Auftakt in Augusta, Georgia. "Es sind vier Runden zu spielen."

Dass er beim ersten und prestigeträchtigsten Major-Turnier der Saison am Cut scheitern könnte, schließt Woods, der am Donnerstag um 16.42 Uhr MESZ abschlägt, demnach aus. Von seinem fünften Triumph will er aber auch (noch) nichts wissen – mit gutem Grund. Das Feld ist bei der 82. Auflage so erlesen wie selten zuvor. Mehr als ein halbes Dutzend Golfer hegen berechtigte Hoffnungen auf das Grüne Jackett, darunter eben auch Woods.

Vier Rücken-Operationen

Und das gleicht einer Sensation, schließlich hatte der 14-malige Major-Champion vor gar nicht allzu langer Zeit um die Fortsetzung seiner Karriere bangen müssen. "Vor einem halben Jahr wurde noch darauf gewettet, dass ich nie mehr spielen werde", sagte Woods. Doch die vierte Rückenoperation brachte den gewünschten Erfolg, jetzt drischt der Kalifornier die Bälle wie zu besten Zeiten über die Fairways.

"Deshalb würde ich mich durchaus als wandelndes Wunder bezeichnen", sagte Woods, der im Vorfeld des Masters nur knapp an seinem 80. Tour-Sieg vorbeigeschrammt war. Irgendwann, davon ist Konkurrent Rickie Fowler überzeugt, "wird Tiger wieder ein Turnier gewinnen". Fowler muss es wissen, in Florida lebt der 29-Jährige Tür an Tür mit Woods. Zudem ist er nicht der Einzige, der an eine sportliche Auferstehung des Tigers glaubt.

"Er wird eine ernsthafte Gefahr darstellen", sagte der Engländer Sir Nick Faldo, selbst dreimal in Augusta erfolgreich. Deutschlands Altmeister Bernhard Langer sagte, Augusta wäre "die richtige Bühne, um Tigers Rückkehr in den Kreis der Sieger zu feiern". Und Fred Couples, der mit Woods vor gewaltiger Kulisse eine Trainingsrunde absolvierte, klang fast ehrfürchtig: "Tiger spielt wie vor zehn Jahren."

Damals, 2008, hatte Woods noch die Szene mitbeherrscht. Beim US Masters war er Zweiter geworden, einige Monate später triumphierte er bei den US Open. Seither ist viel passiert, neben den Problemen mit dem Rücken und fehlgeschlagenen Therapieversuchen lieferte Woods mit Medikamenten- und Eheskandalen negative Schlagzeilen.

"Ich habe eine zweite Chance erhalten", schrieb er auf seiner Homepage. Nun wird Woods wieder gefeiert, die Menschen himmeln ihn an, wollen ihn spielen, wollen ihn siegen sehen. Für die große Show hat er nichts dem Zufall überlassen, er kam deshalb bereits vor zwei Wochen für eine Proberunde nach Augusta – und kehrte nun offenbar bestens gewappnet zurück.

"Ich spiele von Woche zu Woche besser. Allmählich fügen sich die Teilchen zu einem Puzzle zusammen", sagte Woods. Das wichtigste Stückchen ist beim Golf im Allgemeinen und in Augusta im Speziellen das Kurzspiel. Woods verbrachte unzählige Stunden auf dem eigenen Trainingsgelände, auf dem eines der Putting-Grüns die Bedingungen des Masters imitieren soll. Seine Einschätzung durfte daher getrost als Warnung interpretiert werden. "Ich bin hier, um zu gewinnen", sagte Woods. Zu oft fragen sollte man danach aber nicht.

Wiesbergers Vorteil

Für Bernd Wiesberger (32) zählt Woods "sicherlich zu den Favoriten". Der Burgenländer, heute um 15.14 Uhr MESZ am Abschlag, will bei seiner vierten Teilnahme "bestmögliches Golf zeigen und die erspielten Chancen nutzen". Dann könnte er sein bestes Ergebnis, den 22. Platz 2015, toppen. Im Vorjahr landete Wiesberger auf Rang 43. "Der Platz liegt mir, ich habe mittlerweile das Gefühl, ihn gut zu kennen – das ist sicherlich ein Vorteil. Auch mein Spiel fühlt sich gut an." (sid, APA, fri)