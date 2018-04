Mann gab 100.000 Dollar aus, um Lüge aus Google zu entfernen

Der Fall aus den Vereinigten Staaten zeigt die Vorzüge des Rechts auf Vergessenwerden

Wer in Europa bemerkt, dass eine Google-Suche nach dem eigenen Namen zu persönliche oder gar falsche Ergebnisse liefert, kann relativ einfach eine Löschung beantragen. Grund dafür ist das europäische Datenschutzrecht. Damit verschwinden die Informationen zwar nicht gänzlich aus dem Netz, werden aber weitaus schwieriger zu finden.

Betrüger gemeldet

In den USA sieht es ein bisschen anders aus, wie der Fall von Jeff Ervine, von dem NPR berichtet, aufzeigt. Er war ein Top-Manager bei einem Hedgefonds, bevor er den 26-jährigen Hakan Yalincak kennenlernte. Der hatte sich ihm, gemeinsam mit seinen Eltern, als wohlhabend vorgestellt und behauptet, er wolle sein Geld anlegen.

Allerdings bemerkte Ervine relativ bald an dem Verhalten der Familie, dass es sich um Betrüger handeln könnte und meldete Yalincak bei der Polizei. Sein Verdacht erwies sich als korrekt und der 26-jährige wurde festgenommen. Nach 42-monatiger Haft wurde er in die Türkei abgeschoben.

Rachewebsite als erstes Suchergebnis

Yalincak rächte sich an Ervine, indem er eine Website namens "Con v. Con" erstellte, auf dem Bilder von Ervine und seiner Frau zu sehen sind. Dort wurde er als Betrüger bezeichnet, der einen unwissenden jungen Mann in ein Gefälligkeitsgeschäft überlistet habe. Die Seite war das erste Ergebnis einer Google-Suche von Ervines Namen und wurde erstellt, um ihn zu diffamieren. Ervine selbst bekam das in seinem täglichen Leben zu spüren. Er musste sich regelmäßig bei Konferenzen rechtfertigen, indem er die gesamte Geschichte erzählte.

Klage

Da es für ihn unmöglich war, Yalincak dazu zu bringen, die Website offline zu nehmen, kontaktierten seine Anwälte Google und baten darum, sie aus den Suchergebnissen auszuschließen. Allerdings blieb der Erfolg aus. Aus diesem Grund ging er vor Gericht und klagte den Besitzer der Webseite.

Da der sich im Ausland befand, dauerte der Prozess mehr als ein Jahr. Allerdings gewann er letztlich – und kontaktierte Google abermals, diesmal mit dem Urteil. Es dauerte mehrere Monate, bis das Unternehmen ihm antwortete und einen weiteren Monat, bis das Suchergebnis auch wirklich entfernt wurde – allerdings mit einem Hinweis in roter Schrift, dass die Ergebnisse verändert wurden. Es habe weiterhin monatelang so ausgesehen, als hätte er etwas zu verstecken.

Auch in Österreich tausendfach genutzt

In Europa hätte es dieses Problem nicht gegeben. Vor vier Jahren hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) entschieden, dass man unter bestimmten Gründen die Entfernung von Webseiten aus dem Suchindex von Google und anderen Suchmaschinen erwirken kann, wenn diese einen persönlich betreffen. Voraussetzung ist, dass die Inhalte "unangemessen, irrelevant, nicht mehr relevant oder übertrieben" sind. Und es wird auch genutzt: Seit 2014 wurden rund 902.000 URLs aus dem Index genommen. In Österreich wurden insgesamt 16.754 URLs entfernt. (red, 4.4.2018)