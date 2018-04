TV- und Radiotipps für Donnerstag, 5. April

Wenn Eltern ausrasten, Die perfekte Welle, Schwerpunkt zur Ungarn-Wahl, Am Schauplatz: Kampf dem Sozialbetrug, Eco, Neo Magazin Royale

19.40 REPORTAGE

Re: Die perfekte Welle Big-Wave-Surfing im kleinen portugiesischen Küstenort Nazaré. Die spektakuläre Brandung macht den Ort zum Anziehungspunkt für Extremsurfer. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Wenn Eltern ausrasten Laut Polizeistatistik sterben in Deutschland jede Woche drei Kinder an den Folgen ihrer Misshandlung. Warum werden Eltern gewalttätig, und warum bleibt Gewalt gegen Kinder häufig unentdeckt? Wo und wann können Lehrer, Ärzte, Nachbarn eingreifen? Welchen Beitrag muss die Gesellschaft leisten? Ab 21 Uhr ordnet Gert Scobel das Thema mit seinen Gästen ein: Karl-Heinz Brisch (Psychotherapeut), Sabine Andresen (Sozialpädagogin) und Andreas Zick (Sozialpsychologe). Bis 22.00, 3sat

21.05 UNGARN-WAHL

Inside Budapest ORF-3-Chefredakteurin Ingrid Thurnher und ORF-Korrespondent Ernst Gelegs analysieren mit Gästen in Budapest die Lage.

21.40 Im Brennpunkt: Viktor Orbán – Autoritär aus Überzeugung Wegbegleiter und Kritiker wie Standard-Kor re spon dent Gregor Mayer über Ungarns Regierungschef.

22.20 Im Brennpunkt: Populisten an die Macht Neue Allianzen im Osten Europas: Das klare Nein zur Flüchtlingsquote ist nicht alles, was Tschechien, Slowakei, Ungarn und Polen eint.

23.10 Mein Budapest Der Journalist Ernst Gelegs führt durch die Stadt, aus der er für den ORF berichtet. Bis 23.45, ORF 3

foto: orf/telepool/arte/mdr

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Kampf dem Sozialbetrug Die Finanzpolizei bei der Arbeit: Sozialbetrug nimmt in Österreich immer mehr zu – vor allem in der Baubranche. Nicht selten schuften geschädigte Arbeiter monatelang und bleiben am Ende ohne Lohn und ohne Versicherung übrig. Bis 22.00, ORF 2

foto: orf

22.15 DISKUSSION

Talk im Hangar-7 Spezial: Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache Kanzler und Vizekanzler stellen sich nach den ersten 109 Tagen im Amt den Fragen von Michael Fleischhacker über Erreichtes und Wahlversprechen. Bis 21.00, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Eco 1) Anlagecheck Immobilien: Kaufen oder Mieten? 2) Gute Aussichten: Millionen für Brillen und Kontaktlinsen. 3) Ausgebeutete Fernfahrer: Wie Lohndumping einen ganzen Beruf zerstört. Bis 23.00, ORF 2

23.00 MAGAZIN

Neo Magazin Royale Wenn Jan Böhmermann am Samstag die Romy gewinnt, will er sie in Burka und mit Armin Wolf an der Hand abholen. Nie hat man einem Sieg mehr entgegengefiebert. Bis 0.00, ZDF neo