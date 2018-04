Bahrain verweigert Einreise von dänischem Parlamentsabgeordneten

Wollte einen Oppositionsaktivisten besuchen – Menschenrechtler: "Durch und durch Polizeistaat"

Manama – Die Behörden in der arabischen Golfmonarchie Bahrain haben einem dänischen Abgeordneten und einem irischen Menschenrechtsaktivisten die Einreise verweigert. Das Sicherheitspersonal habe beide aufgefordert, das Land zu verlassen, schrieb Menschenrechtsaktivist Brian Dooley am Mittwoch auf Twitter. Ihnen sei gesagt worden, sie seien ein "Sicherheitsrisiko".

Dolley wollte gemeinsam mit dem sozialdemokratischen dänischen Abgeordneten Lars Aslan Rasmussen den inhaftierten bahrainisch-dänischen Aktivisten Abdul Hadi al-Khawaja besuchen. Er wird seit April 2011 in der Hauptstadt Manama gefangen gehalten. Der Aktivist gehörte im Arabischen Frühling 2011 zu den oppositionellen Anführern einer Protestbewegung in dem Inselstaat.

Am kommenden Wochenende findet in Bahrain der Formel-1-Grand-Prix statt. Besucher sollten wissen, was sie erwarte, hieß es in einer Stellungnahme der Aktivisten. "Bahrain ist durch und durch zu einem Polizeistaat geworden." (APA, 4.4.2018)