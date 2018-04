Android: April-Update bringt Verbesserungen für Nexus und Pixel

Neue Version schließt auch wieder zahlreiche Sicherheitslücken – Umgehend zum Download

Den monatlichen Android Patch Day nutzt Google dieses Mal nicht nur um Sicherheitslücken zu bereinigen, es gibt auch eine Fülle an Bugfixes und kleineren Verbesserungen für die Geräte der Nexus- und Pixel-Linien.



Aufräumarbeiten

Das aktuelle April-Update soll etwa diverse Fehler ausräumen, die zu einer verminderten Akkulaufzeit führen konnten. So konnte es etwa nach Problemen mit dem integrierten Modem zu einem erhöhten Stromverbrauch kommen, dieser Bug bei Pixel 2 und Pixel 2 XL sollte nun ausgeräumt sein. Praktisch alle noch unterstützten Google-Geräte profitieren von besserer VoLTE-Performance, und auch beim Lock Screen hat man diverse Optimierungen vorgenommen.

Bei aktuellen Geräten sollen zudem die Aufnahmen von "Motion Photos" beschleunigt worden sein, und es gibt Geschwindigkeitsverbesserungen für Instant Apps, also jene Apps, die ohne Installation genutzt werden können. Ebenfalls neu ist, dass Google all diese Änderungen nun fein säuberlich dokumentiert – in der Vergangenheit ließ man die Nutzer in dieser Hinsicht gerne einmal im Dunkeln.

Sicherheitsfixes

Mit dem Update geht auch wieder ein neues Android Security Bulletin einher, das Relevanz für sämtliche Geräte mit Googles Betriebssystem hat. Dieses Monat ist dabei vor allem von kritischen Fehlern im System Server von Android dominiert, über den ein Angreifer potentiell Code mit höheren Rechten ausführen könnte. Aber natürlich dürfen auch die üblichen Fehlerbereinigungen im Media Framework, die Android seit Jahren plagen, nicht fehlen.

Zusammenfassung

Dass das Android Security Bulletin für den April 2018 besonders umfangreich ausfällt, ist allerdings nicht auf eine ungewöhnliche Häufung neuer Fehler im letzten Monat zurückzuführen. Vielmehr führt Google dieses Mal auch mehrere Dutzend Fehler in proprietären Komponenten von Qualcomm an, die schon in den Jahren 2014 bis 2016 geschlossen wurden. Grund dafür ist, dass man diese mit einem Security Patch Level assoziieren will, um sicherzustellen, dass diese Bugs auch wirklich bei allen Geräten bereinigt wurden.



Download

Das April-Update steht für Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Nexus 5X, Nexus 6P und Pixel C zum Download. Wie immer kann es ein paar Tage dauern, bis wirklich alle Google-Geräte das Update angeboten bekommen. Wer eine manuelle Update-Suche initiie,rt sollte die neue Version allerdings mittlerweile umgehend erhalten. (apo, 4.4.2018)