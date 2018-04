Entwickler investiert 140.000 Dollar in gefeiertes Spiel und verdient keinen Cent

Ein Developer plauderte angesichts seines Games "Where The Water Tastes Like Wine" aus dem Nähkästchen

Im Februar hat Entwickler Johnemann Nordhagen sein Game "Where The Water Tastes Like Wine" veröffentlicht. Das Indie-Adventure-Spiel wurde zum Start sehr positiv rezipiert, die Presse und Fans zeigten sich begeistert. Allerdings hat sich das Game für Nordhagen zu einer finanziellen Katastrophe entwickelt, wie er auf dem Portal Medium schrieb. So soll er 140.000 Dollar investiert und bisher 0 Dollar Gewinn erzielt haben.

"Düster" und "erschreckend"

Konkrete Verkaufszahlen bleibt er schuldig, sagt aber, dass er weniger Kopien verkauft hat, als er Follower auf Twitter hat. Dort weist er 4500 User auf, die ihm folgen. Erschwerend dazu kam, dass Nordhagen vier Jahre an dem Game aus eigener Tasche arbeitete und 140.000 Dollar an freie Mitarbeiter auszahlte, die an dem Spiel mithalfen. Das finanzielle Abschneiden des Games bezeichnet der Entwickler als "düster" und "erschreckend". "Es ist erstaunlich, dass ein Spiel, das derart viel Aufmerksamkeit von der Presse erhielt und Preise bekam, derart scheiterte. Das finde ich wirklich erschreckend", schreibt er dort.

Über Erfahrung glücklich

Finanziell ruiniert ist Nordhagen nicht. Er soll laut eigenen Angaben aktuell kein Haus abbezahlen und San Francisco verlassen haben. Auch auf seinem Konto soll noch Geld sein. Zudem zeigt sich der Entwickler glücklich, dass er zumindest die Erfahrung machen und alle Mitarbeiter bezahlen konnte. Für die Zukunft will sich der namhafte Developer nun anderen Herausforderungen widmen, die zumindest etwas Geld einbringen.

Spiele dieser Art in Zukunft unwahrscheinlich

Seine Liebe für Indie-Games hat Nordhagen freilich auch nicht abgelegt. Er will sich diesen weiterhin widmen, allerdings ohne größere Hoffnungen, viel Geld dadurch zu lukrieren. "Ich hätte 'Where The Water Tastes Like Wine' natürlich auch nebenbei machen können, allerdings habe ich so schon vier Jahre in das Game investiert. Ich bin skeptisch, dass Spiele wie diese in Zukunft angesichts der Marktsituation weiterhin entwickelt werden können", schreibt der Entwickler weiter.

Neue Inhalte sollen folgen

Als Flop sieht Nordhagen das Spiel übrigens nicht. Er sei stolz angesichts des Artworks des Games, des Soundtracks und auch des großen Supports seines Publishers. Zudem will er sich auch weiterhin dem Spiel widmen und dieses mit neuen Inhalten versorgen. Bei "Where The Water Tastes Like Wine" geht es darum, das Amerika der 30er-Jahre zu erforschen. Man wandert dabei durch die US-Landschaft und bekommt dabei Geschichten zur damaligen Zeit erzählt. Erhältlich ist das Game auf Steam für 19,99 Dollar – unterstützt werden Windows, Mac und SteamOS. (dk, 04.04.2018)