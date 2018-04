Österreicher wollen im Urlaub keine Landsleute treffen

Anders als Inder, Brasilianer, Kolumbianer und Rumänen: Die tauschen sich im Urlaub leidenschaftlich gerne mit Landsleuten aus

Jeder kennt das Problem: Sobald man es sich am weißen Sandstrand an einem schattigen Plätzchen gemütlich gemacht hat, lauscht man auch schon ungewollt den Gesprächen seiner Landsleute auf der Nachbarliege. Häufige spannende Themen sind beispielsweise die mangelnde Qualität des Hotelrestaurants, die unzureichende Beschaffenheit der Hotelbettwäsche oder die Tatsache, dass trotz Satelliten-Empfang nicht alle heimischen Fernsehsender empfangen werden.

Für zahlreiche Urlauber ein echter Graus, für andere eine willkommene Einladung, um sich ausführlich auszutauschen. Die Reisesuchmaschine checkfelix.com hat im Rahmen einer Studie untersucht, welche Nationen im Urlaub von Landsleuten am meisten genervt sind und diese folglich meiden bzw. welche Länder sich im Urlaub gerne besonders patriotisch zeigen und keine Scheu vor Mitbürgern haben.

Diese Nationen halten Abstand zu Mitreisenden aus der Heimat

Der Ländervergleich offenbart, dass vor allem Reisende aus der DACH-Region im Urlaub am liebsten einen weiten Bogen um ihre Landsleute machen: Urlauber aus der Schweiz (9 Prozent), Deutschland (8 Prozent) und Österreich (8 Prozent) geben an, während eines Trips etwaige Mitbürger zu meiden und sich lieber mit Einheimischen austauschen. Schweizer haben die Kunst, sich im Urlaub nicht als solche erkenntlich zu geben, perfektioniert: Jeder 10. Schweizer redet deutlich leiser oder unterhält sich plötzlich in einer anderen Sprache, um die eigene Herkunft zu vertuschen.

Schweden (8 Prozent) und Finnen (7 Prozent) meiden Urlaubsgenossen gleicher Herkunft übrigens ebenfalls leidenschaftlich gerne. Besonders schüchtern gegenüber Landsleuten im Urlaub sind Urlauber aus Japan (10 Prozent) und Südkorea (11 Prozent) – sie sprechen Mitreisende aus der eigenen Heimat lieber gar nicht erst an, da sie Angst haben diese womöglich zu stören.

Diese Nationen haben keine Scheu vor ihren Mitbürgern

Darüber hinaus zeigt die Auswertung, dass manche Länder im Urlaub enorme Heimatgefühle verspüren und sich gerne mit Landsleuten austauschen: Reisende aus Indien (43 Prozent), Brasilien (33 Prozent), Kolumbien (31 Prozent) und Rumänien (26 Prozent) suchen gezielt das Gespräch mit Mitbürgern, um sich über die aktuelle Reise auszutauschen.

Dänen (31 Prozent), Polen (28 Prozent) und Italiener (26 Prozent) gehen die Sache etwas diplomatischer an und schenken Mitreisenden aus der eigenen Heimat zwar ein Lächeln, halten sich sonst jedoch am liebsten bedeckt. (red, 4.4.2018)