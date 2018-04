Wie Kinder Zivilcourage lernen

Ein Kinderbuch setzt Rosa Parks ein Denkmal

Zeitgeschichte für Kinder? Noch dazu als Bilderbuch? Fabrizio Silei und Maurizio A. C. Quarello zeigen, wie das geht. Die zwei Italiener haben sich bemerkenswerterweise einen Teil der US-Geschichte ausgesucht. Ein Bub namens Ben fährt mit seinem Großvater in ein Museum, der ihm dort etwas Besonderes verspricht. Er führt den Buben zu einem Autobus – der nur enttäuschtes Stirnrunzeln auslöst. "Na und?", sagt er, "das ist ja nur ein alter Bus." Stimmt nicht, entgegnet sein Opa und beginnt zu erzählen.

Der Bus von Rosa Parks schildert für Kinder ab acht, was die Rassentrennung in den USA bedeutete, berichtet von einer mutigen Frau und damit von den Anfängen der Bürgerrechtsbewegung. Rosa Parks wurde im Dezember 1955 verhaftet, weil sie sich weigerte, im Bus aufzustehen und ihren Sitzplatz für einen weißen Fahrgast freizumachen. Was als Protest einer einzigen mutigen Frau beginnt, weitet sich schnell zum allgemeinen Boykott und Ungehorsam aus. Ein Buch, das nicht nur Interesse für Geschichte weckt, sondern auch zeigt, wie Zivilcourage die Welt verändern kann. (Peter Mayr, 4.4.2018)