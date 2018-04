Nach Benger-Rücktritt droht Kaiser der ÖVP: "Das ist ein Totschlag"

Christian Benger tritt als Chef der Kärntner ÖVP zurück, die SPÖ fühlt sich jetzt nicht mehr an die Koalitionszusage gebunden

Klagenfurt/Wien – Peter Kaiser ist normalerweise niemand, der öffentlich auf den Tisch haut und starke Sprüche klopft. Die Entscheidung Christian Bengers, als Landesparteichef der Kärntner ÖVP zurückzutreten und auch nicht als Landesrat der nächsten Regierung anzugehören, sorgte beim roten Landeshauptmann am Mittwoch aber für Empörung.

"Das ist nicht nur ein Schlag ins Gesicht, das ist ein Totschlag", polterte Kaiser im Gespräch mit dem STANDARD. "Wir gehen sicher nicht zur Tagesordnung über", so Kaiser. "So etwas kann nicht ohne Folgen bleiben."

orf Beitrag aus der "ZiB" um 13 Uhr.

Personelle Kontinuität versprochen

Kaiser fühlt sich von den Landesschwarzen hinters Licht geführt. Am Ende der Sondierungsgespräche mit der ÖVP habe man explizit die Frage gestellt, ob die personelle Kontinuität gewahrt bleibe, erzählt Kaiser. Das gesamte elfköpfige VP-Verhandlungsteam habe das ausdrücklich bejaht.

Nun ist aber alles anders. Wenige Tage nach der Grundsatzeinigung mit der SPÖ gab Benger seinen Rücktritt als Landeschef bekannt, eine "persönliche Entscheidung", wie er in einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz erklärte. Sein Landtagsmandat will er aber annehmen. Aus Bengers Sicht soll sich auch nichts an der Koalitionszusage ändern. Der ausverhandelte (aber noch nicht im Detail ausformulierte) Koalitionspakt sei nicht gefährdet. "Das ist nicht von einzelnen Köpfen abhängig."

Nachfolgedebatte

Wer ihm nachfolgt, war am Mittwoch noch unklar. Als Favorit der Landesgruppe wurde der 34-jährige Bürgermeister von Kappel am Krappfeld (Bezirk Sankt Veit an der Glan), Martin Gruber, gehandelt. Er war auch Teil des ÖVP-Verhandlungsteams und fuhr bei der Landtagswahl am 4. März mit 3375 die meisten Vorzugsstimmen der ÖVP-Kandidaten ein. Kolportiert wurde aber auch, dass sich Bundesparteichef Sebastian Kurz für den früheren Chef der Jungen ÖVP Kärnten, Sebastian Schuschnig ausgesprochen haben soll.

Kurz, der offiziell nur mitteilte, Bengers Entscheidung "zu respektieren", wird von Kaiser als heimlicher Drahtzieher der Aktion gesehen. "Benger wäre gern geblieben, er muss massivst unter Druck gesetzt worden sein", mutmaßt Kaiser. "Es muss eine Order aus Wien gegeben haben."

Rote Beratungen am Donnerstag

Kaiser hat sich am Mittwoch bereits zu ersten Beratungen mit seinem Verhandlungsteam zurückgezogen. Fragen, ob er nun mit der FPÖ oder dem Team Kärnten verhandeln wolle, wich er vorerst aus. Für den Donnerstag wurde der Parteivorstand zusammengetrommelt. Eine finale Entscheidung werde man danach treffen.

Der Tenor der Rückmeldungen sei aber eindeutig, sagt Kaiser: "Bei mir geht das E-Mail über. Viele sagen mir, das ist ein Wahnsinn, was die ÖVP da macht." Zusatz: "Es gab schon vorher viele, die gemeint haben: Der ÖVP darf man nicht trauen." Diese Gruppe fühle sich jetzt bestätigt. Klar sei, dass nun "jedes Vertrauen verloren ist", er fühle sich auch nicht mehr an das Verhandlungsergebnis gebunden, so Kaiser.

Sowohl die FPÖ als auch Gerhard Köfer vom Team Kärnten hatten sich nach der Wahl als Partner angeboten. Möglich wäre jede Variante. Die SPÖ kommt im 36-köpfigen Landtag auf 18 Mandate, es fehlt also nur ein Mandat auf die Mehrheit. (Günther Oswald, 4.4.2018)