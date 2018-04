Was mögen Sie an Comics?

"Kawumm", "Grübel", "POW": Welche Comics können Sie empfehlen?

So gut wie jedes Kind ist mit Comics aufgewachsen. Fast wie in einem Film verfolgte man die Geschichte von Bild zu Bild, von Sprechblase zu Sprechblase, von "Rums" zu "Bums, "Ächz" und "Grummel". Die Abenteuer der Bewohner Entenhausens, wo alle nur Hemden tragen und sonst mit nacktem Popsch durchs Leben gehen, Batmans tragische Kindheit, Obelix und seine Hinkelsteine oder Garfield und seine Liebe zu Lasagne bereicherten die Kindertage.

Comics für Erwachsene

Doch die Kunstform Geschichten in einer Folge von Bildern zu erzählen, ist weit davon entfernt, ein reines Kinderprogramm zu sein. Marjane Satrapis biografische Graphic Novel "Persepolis", "Maus" von Art Spiegelman, "The Walking Dead", aus dem eine erfolgreiche Serie wurde, ebenso wie aus Charles Forsmans "The End of the F***ing World" – die Liste lässt sich lange und in vielen Stilrichtungen fortführen. Monika Reitprecht von den Büchereien Wien gab im Literaturforum+ folgende Tipps:

Welche Comics lesen Sie?

Welcher war der erste Comicband Ihres Lebens? Welche Comics lesen Ihre Kinder? Was macht den Reiz an der Kunstform aus? Welche Comics, Graphic Novels und Mangas können Sie empfehlen? Welche Verfilmungen und Serienadaptionen sind gelungen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 5.4.2018)