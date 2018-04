Nach internen Debatten: Linzer Uni-Rektor Lukas kandidiert erneut

Meinhard Lukas will "Gespräche mit offenem Visier"

Linz – Die Entscheidung wurde mit Spannung erwartet, am Mittwochvormittag lud dann der Rektor der Linzer Johannes-Kepler-Universität, Meinhard Lukas, zu einer eilig einberufenen Pressekonferenz im Uni-Lokal Teichwerk. Im Beisein seiner Frau verkündete Lukas dann seine Kandidatur für eine zweite vierjährige Amtsperiode als Rektor von 2019 bis 2023.

Der Zivilrechtsexperte wurde quasi zu einer raschen Entscheidung genötigt. Seit geraumer Zeit gärt es nämlich gewaltig hinter den Uni-Kulissen. Konkret kam in den letzten Wochen heftige Kritik aus den Reihen des JKU-Betriebsrats: "Autokratisch" sei der Führungsstil von Lukas, es mangle an Wertschätzung für die Mitarbeiter in Forschung und Lehre, und interne Kommunikation werde als "zweitrangig, wenn nicht unerwünscht" gesehen.

Umfrage unter wissenschaftlichem Personal

Basis für die Kritik ist eine vom JKU-Betriebsrat durchgeführte Online-Umfrage unter den wissenschaftlichen Mitarbeitern an der Uni – an der aber nur 423 von rund 2.000 Mitarbeitern teilgenommen haben. Vonseiten der Landespolitik und der oberösterreichischen Wirtschaft kam zuletzt Rückendeckung für Lukas.

Lukas räumte am Mittwoch durch ein, dass die interne Diskussion zu einem "sehr ungünstigen Zeitpunkt", stehe man doch unmittelbar vor den wichtigsten Uni-Budget seit 15 Jahren. Lukas: "Es hat daher eine rasche Führungsentscheidung gebraucht. Ich habe Bilanz gezogen, Lob und Kritik analysiert. Letztlich habe der große Rückhalt und die Gespräche mit meiner Frau dazu geführt, dass ich mich bewerbe." Er nehme die Kritik aber sehr ernst. "Ich will Gespräche mit offenem Visier, niemand soll rücklings irgendwem irgendwas ausrichten." (Markus Rohrhofer, 4.4.2018)