Insider: Diesalbsatz in Deutschland bricht ein

Die Verkäufe seien im ersten Quartal um 20 Prozent eingebrochen

Berlin – Dieselfahrzeuge werden zu Ladenhütern. Im ersten Quartal ist der Absatz von Dieselfahrzeugen in Deutschland um 20 Prozent eingebrochen, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch von einer mit der Angelegenheit vertrauten Person erfuhr. Insgesamt wurden in den ersten drei Monaten 2018 in Deutschland aber vier Prozent mehr Autos verkauft. Im März verbuchte die Branche dem Insider zufolge jedoch einen Rückgang um 3,5 Prozent auf 348.000 Fahrzeuge, allerdings gab es auch zwei Verkaufstage weniger als im Vorjahr.

Das Kraftfahrtbundesamt (KBA) wird im Tagesverlauf seine Daten zum Autoabsatz veröffentlichen. (Reuters, 4.4.2018)