Nachhilfe für Siri: Apple wirbt KI-Chef von Google ab

Soll Rückstand auf Google Assistant und Alexa aufholen – Google hat bereits einen Nachfolger

Mit Siri war Apple einer der Pioniere im Bereich der digitalen Assistenten. Doch über die Jahre verspielte der iPhone-Hersteller diesen Vorsprung, die aktuellen Technologieführer in diesem Bereich heißen Amazon und Google. Nun will Apple diesen Umstand offenbar wieder ändern – und holt sich dafür prominente Hilfe.

Neuzugang

Apple hat den bisherigen Leiter der Abteilung für Künstliche intelligenz und Suche bei Google abgeworben. John Giannandrea soll nicht zuletzt Siri wieder auf die Sprünge helfen, berichtet die New York Times in Berufung auf ein internes Mail von Apple-Boss Tim Cook. Giannandrea wird dabei in die exklusive Liste von nun 16 Top-Managern aufgenommen, die direkt an Cook selbst über aktuelle Fortschritte berichten.

Vorgeschichte

Giannandrea war seit 2010 bei Google beschäftigt, und dort neben den KI-Agenden zuletzt auch für die Suche zuständig. Den Abgang nutzt Google, um gleich eine organisatorische Neuaufteilung vorzunehmen. Mit Jeff Dean gibt es nun erstmals einen eigenen AI-Chef, und zwar einen, der bei Google intern ein sehr hohes Ansehen genießt. Hat Dean doch nicht nur das Google Brain-Team aufgebaut, und war maßgeblich an vielen Entwicklungen in diesem Bereich beteiligt, sondern ist auch bereits seit 19 Jahren bei dem Softwarehersteller beschäftigt – und gehört damit zu den ersten Angestellten des Unternehmens.

Klare Ergebnisse

Die Schwächen von Siri waren zuletzt in den Tests von Apples Lautsprecher Homepod manifest geworden. In diesen zeigte sich rasch, dass Apple zwar bei der Klangqualität sehr gute Arbeit geleistet hat, der Homepod in Hinblick auf die wirklich smarten Funktionen aber nicht ansatzweise mit Amazon Echo oder Google Home mithalten kann. (red, 4.4.2018)