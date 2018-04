Pannenstreifen auf A4 ab Juli bei Stau teilweise für Verkehr freigegeben

Das Projekt soll laut Verkehrsminister Hofer ausgeweitet werden. Ab Mitte der Woche rechnet der ÖAMTC mit intensivem Verkehr

Wien – Ein Teil des Pannenstreifens der Ostautobahn (A4) soll ab Juli bei Staubildung für den Verkehr freigegeben werden, kündigte Infrastrukturminister Norbert Hofer (FPÖ) am Mittwoch an. Das Projekt soll später auf ganz Österreich ausgeweitet werden und sei Teil der Klimastrategie der Regierung, denn Stau sei ein wichtiger CO2-Faktor. Es handle sich um eine "international bewährte Antwort auf die aktuellen Herausforderungen durch das steigende Mobilitätsbedürfnis".

Konkret soll mit Juli der Pannenstreifen der A4 zwischen Schwechat und Simmeringer Haide freigegeben werden, wenn es zu Stau kommt. Bei diesem vier Kilometer langen Stück handle es sich um einen "Hotspot", was die Staubildung anbelangt. Wird der Pannenstreifen freigegeben, steht eine zusätzliche Fahrspur zur Verfügung, begründetete der Infrastrukturminister das Vorhaben. Nähere Details gab es dazu nicht. Eine Öffnung des Pannenstreifens schlugen zuletzt auch die Tiroler Neos im Landtagswahlkampf vor.

ÖAMTC sieht nicht nur Vorteile

Der ÖAMTC hat sich bereits positiv zu den Plänen geäußert. Es sei keine neue Idee den Pannenstreifen zu öffnen, "allerdings bekommt sie im Zusammenhang mit dem EU-Ratsvorsitz Österreichs ab Juli dieses Jahres eine besondere Dringlichkeit", sagt Martin Hoffer, Chefjurist des ÖAMTC. Allerdings: Man opfere den für die Sicherheit sehr wichtigen Pannenstreifen. Deswegen werde ein begleitendes Tempolimit unvermeidbar sein. Abgesehen davon müssten in kurzen Abständen Pannenbuchten eingerichtet werden, um bei fehlendem Pannenstreifen doch noch eine Notabstellfläche zu haben. "Darüber hinaus würde bei Schaffung eines dritten Fahrstreifens automatisch das Fahrverbot für Lkw auf der dritten Spur wirksam werden, das bei zweistreifigen Autobahnen nicht gilt", sagt Hoffer.

Was laut dem Chefjuristen noch geklärt werden müsse sei unter anderem wie die Bodenmarkierungen aussehen sollen und wie die Rettungsgasse gebildet werden soll. Darüber hinaus tritt Hoffer für eine durchgehende Beobachtung des kritischen Autobahnstückes mit Video und Zivilstreifen ein.

Fragen zu Pannen und Rettungsgasse

Bei Pannen sollten Lenkerinnen und Lenkern das Auto nach Möglichkeit in einer der beiden neu errichteten Pannenbuchten abstellen, um den nachfolgenden Verkehr nicht zu behindern, heißt es in einer Aussendung des Ministeriums. Bei Pannen oder Unfällen werde der Pannenstreifen von der Zentrale Inzersdorf auch umgehend geschlossen.

Die Rettungsgasse sei bei stockendem Verkehr genauso zu bilden wie auf Autobahnen und Schnellstraßen mit drei Fahrspuren, heißt es außerdem: Die Fahrzeuge auf dem linken Fahrstreifen bleiben ganz links, die Fahrzeuge auf dem mittleren Fahrstreifen und auf dem Pannenstreifen (also der dritten Spur) ordnen sich rechts ein. Einsatzfahrzeuge benutzen die freie Gasse zwischen der ersten und der zweiten Kolonne.

Viel Verkehr in kommenden Tagen

"Hotspots" wird es in den kommenden Tagen auf Österreichs Straßen gleich mehrere geben: Da in zehn deutschen Bundesländern die Osterferien zu Ende gehen, rechnet der ÖAMTC mit einem entsprechend intensiven internationalen Reiseverkehr. Erfahrungsgemäß wird dieser schon ab Mitte der Woche einsetzen und sich auf mehrere Tage verteilen.

Mit starkem Aufkommen sei dabei aus Richtung Ungarn zu rechnen. Verzögerungen können sich auf der Ostautobahn (A4) am Grenzübergang Nickelsdorf und vor einer Wochenendbaustelle bei Schwechat einstellen. Im weiteren Verlauf der Rückreise wird es wohl vor den Grenzübergängen zu Deutschland auf der A8 bei Suben und A1 am Walserberg wegen Polizeikontrollen zu Zeitverlusten kommen, so der Touringclub.

Schnee sorgt für noch mehr Verkehr

Ein Zeitpolster empfiehlt sich am Wochenende bei der Anreise zum Flughafen Schwechat. Von Wien kommend, steht auf der Ostautobahn (A4) zwischen Simmeringer Haide und Knoten Schwechat von Samstag, 20.00 Uhr, bis Montag, 5.00 Uhr, nur eine Fahrspur zur Verfügung. Von Samstag, 18.00 Uhr, bis Sonntag,15.00 Uhr, wird die einspurige Verkehrsführung in Richtung Wien ebenfalls zu Verzögerungen führen.

Durch die ausgezeichnete Schneelage rechnet der ÖAMTC auch mit sehr starkem Verkehr auf den Zufahrten zu den Skigebieten, im Besonderen Richtung Arlberg und ins Montafon." Zudem finden in Silvretta Montafon und Golm zum Saisonschluss Openair-Konzerte statt. Staugefährdet sind die Arlberg Schnellstraße (S16) und die Montafonerstraße (L188). Die Rückreise nach Deutschland wird auch auf der Rheintal Autobahn (A14) spürbar sein. (APA, red, 4.4.2018)