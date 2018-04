Pannenstreifen auf A4 ab Juli bei Stau teils für Verkehr freigegeben

Das Projekt soll laut Verkehrsminister Hofer ausgeweitet werden. Ab Mitte dieser Woche rechnet der ÖAMTC mit intensivem Verkehr

Wien – Ein Teil des Pannenstreifens der Ostautobahn (A4) soll ab Juli bei Staubildung für den Verkehr freigegeben werden. Das kündigte Infrastrukturminister Norbert Hofer (FPÖ) am Mittwoch vor dem Ministerrat gegenüber Journalisten an. Das Projekt soll dann auf ganz Österreich ausgeweitet werden und sei Teil der Klimastrategie der Regierung, denn Stau sei ein wichtiger CO2-Faktor, sagte der Verkehrsminister.

Hofer sprach von einem "neuen Projekt". Konkret soll mit Juli der Pannenstreifen auf der Ostautobahn zwischen Schwechat und der Simmeringer Haide freigegeben werden, wenn es zu Stau kommt. Bei diesem Stück handle es sich um einen "Hotspot", was die Staubildung anbelangt. Wird der Pannenstreifen freigegeben, steht eine zusätzliche Fahrspur zur Verfügung, begründetete der Infrastrukturminister das Vorhaben. Nähere Details gab es dazu nicht.

Viel Verkehr in kommenden Tagen

"Hotspots" wird es in den kommenden Tagen auf Österreichs Straßen gleich mehrere geben: Da in zehn deutschen Bundesländern die Osterferien zu Ende gehen, rechnet der ÖAMTC mit einem entsprechend intensiven internationalen Reiseverkehr. Erfahrungsgemäß wird dieser schon ab Mitte der Woche einsetzen und sich auf mehrere Tage verteilen.

Mit starkem Aufkommen sei dabei aus Richtung Ungarn zu rechnen. Verzögerungen können sich auf der Ostautobahn (A4) am Grenzübergang Nickelsdorf und vor einer Wochenendbaustelle bei Schwechat einstellen. Im weiteren Verlauf der Rückreise wird es wohl vor den Grenzübergängen zu Deutschland auf der A8 bei Suben und A1 am Walserberg wegen Polizeikontrollen zu Zeitverlusten kommen, so der Touringclub.

Schnee sorgt für noch mehr Verkehr

Ein Zeitpolster empfiehlt sich am Wochenende bei der Anreise zum Flughafen Schwechat. Von Wien kommend, steht auf der Ostautobahn (A4) zwischen Simmeringer Haide und Knoten Schwechat von Samstag, 20.00 Uhr, bis Montag, 5.00 Uhr, nur eine Fahrspur zur Verfügung. Von Samstag, 18.00 Uhr, bis Sonntag,15.00 Uhr, wird die einspurige Verkehrsführung in Richtung Wien ebenfalls zu Verzögerungen führen.

Durch die ausgezeichnete Schneelage rechnet der ÖAMTC auch mit sehr starkem Verkehr auf den Zufahrten zu den Skigebieten, im Besonderen Richtung Arlberg und ins Montafon." Zudem finden in Silvretta Montafon und Golm zum Saisonschluss Openair-Konzerte statt. Staugefährdet sind die Arlberg Schnellstraße (S16) und die Montafonerstraße (L188). Die Rückreise nach Deutschland wird auch auf der Rheintal Autobahn (A14) spürbar sein. (APA, red, 4.4.2018)