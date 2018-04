Kopftuchverbot kommt durch "Kinderschutzgesetz" – mit Livestream

Beim Ministerrat am Mittwoch soll der Weg freigemacht werden, Mädchen in Kindergärten und Volksschulen das Tragen von Kopftüchern zu verbieten

Wien – Das Kopftuchverbot an Kindergärten und Volksschulen ist fix. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) wird bis Anfang der Sommerferien ein "Kinderschutzgesetz" ausarbeiten lassen – den Auftrag dazu hätten er und Familienministerin Bogner-Strauß (ebenfalls ÖVP) von Kanzler und Vizekanzler erhalten, sagte Faßmann am Rande des Ministerrats am Mittwoch.

Betreffen soll das Verbot lediglich Kindergärten und Volksschulen, ein Verbot in der Mittelstufe sei "heikel": Viele islamische Gelehrte würden ein Verschleierung ab der Geschlechtsreife empfehlen, ein Verbot käme also in Konflikt mit dem Recht auf freie Religionsausübung.

Welche Sanktionen man vorsehen werde, wollte Faßmann nicht sagen. Bevor man darüber spreche, sei es wichtig, erst einmal die Islamische Glaubensgemeinschaft zu überzeugen.

Rechtsgutachten in Auftrag gegeben

In den kommenden Monaten werde er ein Rechtsgutachten erstellen lassen, zudem lasse er erheben, wie viele kleine Mädchen tatsächlich ein Kopftuch tragen. Sollte dabei herauskommen, dass es nur ganz wenige Mädchen sind, ändere das aber nichts am Entschluss, das Gesetz auf den Weg zu bringen, sagt der Minister. Das Verbot sei schließlich vor allem eine "symbolische Handlung".

"Durchaus etwas anfangen" kann der Vorsitzende der Pflichtschullehrer-Gewerkschaft, Paul Kimberger, mit einem Kopftuchverbot: "Im Sinne der Kinder und der Liberalität können wir in den Schulen – und zwar bei Lehrerinnen und bei Schülerinnen – gern auf das Kopftuch verzichten", so Kimberger in der "Presse".

Kimberger würde dieses sogar auf Zehn- bis 14-Jährige ausdehnen. Probleme mit kopftuchtragenden Schülerinnen habe es bisher allerdings keine gegeben, räumte er ein. Ausnahme sei der Turnunterricht, wobei auch hier alles "meist eine Frage der Kommunikation" sei.

"Grundsätzlich nichts " von einem Kopftuchverbot hält dagegen Gemeindebundpräsident Alfred Riedl. "Und wir diskutieren ein großstädtisches Problem, als hätten wir es im ganzen Land. Wir in den Gemeinden haben dieses Problem einfach nicht." (sterk, APA, 4.4.2018)