Ministerrat berät Kopftuchverbot in Kindergarten und Volksschule – mit Livestream

Beim Ministerrat am Mittwoch soll der Weg freigemacht werden, Mädchen in Kindergärten und Volksschulen das Tragen von Kopftüchern zu verbieten

Wien – Am Mittwoch soll ein Gesetzespaket auf den Weg gebracht werden, mit dem es Mädchen verboten wird, im Kindergarten und in der Volksschule Kopftücher nach dem Vorbild ihrer islamischen Mütter zu tragen.

"Durchaus etwas anfangen" kann der Vorsitzende der Pflichtschullehrer-Gewerkschaft, Paul Kimberger, mit einem Kopftuchverbot: "Im Sinne der Kinder und der Liberalität können wir in den Schulen – und zwar bei Lehrerinnen und bei Schülerinnen – gern auf das Kopftuch verzichten", so Kimberger in der "Presse" (Mittwoch-Ausgabe).

Kimberger würde dieses sogar auf Zehn- bis 14-Jährige ausdehnen. Probleme mit kopftuchtragenden Schülerinnen habe es bisher allerdings keine gegeben, räumte er ein. Ausnahme sei der Turnunterricht, wobei auch hier alles "meist eine Frage der Kommunikation" sei.

"Grundsätzlich nichts " von einem Kopftuchverbot hält dagegen Gemeindebundpräsident Alfred Riedl. "Und wir diskutieren ein großstädtisches Problem, als hätten wir es im ganzen Land. Wir in den Gemeinden haben dieses Problem einfach nicht."