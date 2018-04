Verkaufsrekorde gebrochen: "Far Cry 5" ist für Ubisoft ein voller Erfolg

Open-World-Shooter brilliert in den Verkaufscharts und gefällt auch dem Großteil der User

Ubisoft hat aktuell einen Lauf. Mit "Assassin's Creed: Origins" und "Rainbow Six: Siege" kann der Publisher Erfolgstitel vorweisen und auch "Far Cry 5" bricht momentan einige Verkaufsrekorde. Laut Gamesindustry soll das Spiel zumindest in Großbritannien der bisher meistverkaufte Titel der Open-World-Shooter-Reihe sein. 2018 soll sich außerdem bisher kein Spiel so gut verkauft haben wie "Far Cry 5".

ubisoftde | ubisofttv Launch-Trailer zu "Far Cry 5".

Starke Verkaufszahlen auf Steam

Laut Steamspy soll sich das Game mittlerweile 629.240 Mal auf Steam verkauft haben. Der Höchststand an gleichzeitig aktiven Spielern soll laut Steam Charts bei 92.103 gelegen haben. Bei dieser Berechnung sind nicht mal die Nutzer von Ubisoft-Dienst UPlay miteinberechnet – die Zahl dürfte somit noch höher sein.

wirspielen Wir spielen "Far Cry 5".

Feedback "größtenteils positiv"

Auf Steam hat "Far Cry 5" mittlerweile das vergünstigte "Elex", "Rocket League" und sogar "PUBG" vom ersten Platz verdrängt. Die Reviews der User sind dort "größtenteils positiv". Unser Fazit zu dem Game fiel etwas kritischer aus. So gefiel die Grafik, die gelungenen Schießereien und auch die wunderschöne Welt – weniger aber die Story ohne Tiefgang und die grottige KI. (red, 04.04.2018)