Milliardenschwerer Facebook-Investor fordert Zuckerberg-Rücktritt

Der New Yorker Pensionsfonds, der Facebook-Aktien im Wert von einer Milliarde Dollar hält, will einen neuen Facebook-Chef

Erstmals hat ein prominenter Facebook-Investor Rücktrittsforderungen an Mark Zuckerberg gestellt. Scott Stringer, der den New Yorker Pensionsfonds betreut, will einen "unabhängigen Firmenchef" und mehr "unabhängige Manager, die Erfahrung in Datenschutz haben". Der Pensionsfonds hält Facebook-Aktien im Wert von rund einer Milliarde Dollar.

Zuckerberg kann blockieren

Zuckerberg hat jedoch selbst die Entscheidung in der Hand, da er durch seine eigenen Aktienanteile jedwede Vorschläge blockieren kann. Es gibt keine Hinweise darauf, dass der Facebook-Gründer einen Rückzug plant.

Datenschutz-Komitee

Stringer forderte im Namen des New Yorker Pensionsfonds außerdem, dass Facebook ein Datenschutz-Komitee einrichtet, das Geschäftspraktiken überprüft. "Wir werden jedes Jahr Druck aufbauen und mit anderen öffentlichen Pensionsfonds zusammenarbeiten", kündigte Stringer an. Er wolle Facebook "nicht zerstören, aber zu einem stärkeren Unternehmen" machen. (red, 4.4.2018)