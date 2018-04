Viele junge Japanerinnen unzufrieden mit ihrem Körper

71 Prozent der Oberschüler haben normales Gewicht, aber 51,9 Prozent halten sich für dick

Tokio – Im Vergleich zu Gleichaltrigen in China, Südkorea und den USA sind weibliche japanische Teenager am wenigsten mit ihrem Äußeren zufrieden, wie aus einer am Mittwoch zitierten Umfrage der regierungsnahen "National Institution for Youth Education" unter 8.480 Oberschülerinnen in den vier Ländern hervorgeht.

Demnach sind nur 23 Prozent der befragten Japanerinnen zufrieden mit ihrem Körper, während sich 51,9 Prozent für "dick" beziehungsweise "ein bisschen dick" halten. Und das trotz der Tatsache, dass 71 Prozent der japanischen Oberschülerinnen wie auch Oberschüler ein völlig normales Gewicht haben.

Was andere denken

"Es gibt viele Schülerinnen (in Japan), die sich nach einer Figur wie die von Berühmtheiten sehnen", wurde der Leiter des Forschungszentrums des Instituts, Yoichi Akashi, zitiert. Hinzu komme, dass sich viele Japanerinnen ständig Gedanken darüber machten, wie sie von anderen Menschen gesehen werden. Der Umfrage zufolge sind 40,5 Prozent der in China befragten Oberschülerinnen zufrieden mit ihrem Körper, in Südkorea sind es 31,6 Prozent. In den USA, noch am ehesten bekannt für seine vielen übergewichtigen Menschen, sind dagegen mehr als 60 Prozent der High-School-Mädchen zufrieden mit ihren Körpermaßen. (APA, dpa, 4.4.2018)