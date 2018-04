OnePlus 6: Firmenchef verrät zentrale Eckdaten Wochen vor dem Launch

Soll mit 8 GB RAM und 256 GB lokalem Speicherplatz üppig ausgestattet sein – Snapdragon 845 als Prozessor

Einen offiziellen Launch-Termin für das nächste Flaggschiff des Smartphone-Herstellers OnePlus gibt es bislang noch nicht. Das hält das Unternehmen aber nicht davon ab, schon mal ganz gehörig den Hype anzukurbeln. In einem Foreneintrag hat nun der Unternehmenschef von OnePlus einige der zentralen Austattungsmerkmale verraten – und diese fallen ziemlich üppig aus.

Eckdaten

Das OnePlus 6 soll mit satten 8 GB RAM ausgestattet sein, verrät CEO Pete Lau den eigenen Fans. Ganz überraschend kommt diese Ankündigung freilich nicht, gibt es doch bereits vom aktuellen Topmodell, dem OnePlus 5T, eine Ausführung mit gleich viel Hauptspeicher. Der Platz zum Speichern von lokalen Daten wird hingegen deutlich ausgebaut, bis zu 256 GB soll es hier geben, das 5T endete hier noch bei 128 GB.

Als Prozessor bestätigt Lau den Snapdragon 845 – und damit den aktuellsten High-End-Chip von Qualcomm – auch dies war erwartet worden. Zu den restlichen Eckdaten hält sich der OnePlus CEO noch bedeckt, allerdings hatte das Unternehmen schon vor kurzem ausgeplaudert, dass das OnePlus 6 einen "Notch" ähnlich jenem beim iPhone X oder Essential PH-1 erhalten soll.

Gerüchte

In Hinblick auf die weitere Hardwareausstattung muss man sich derzeit noch auf die Gerüchteküche verlassen. Und diese meint zu wissen, dass das neue Smartphone mit einem 6,3-Zoll-Bildschirm mit einer Auflösung von 2.280 x 1.080 Pixel ausgestattet sein wird, hier liefern also andere Hersteller weiterhin eine höhere Pixeldichte. Zudem soll es eine Dualkamera auf der Rückseite mit 20- und 16-Megapixel-Sensor geben, an der Vorderseite soll ebenfalls ein 20-Megapixel-Sensor zum Einsatz kommen.

Bei all dem ist derzeit noch komplett unklar, wann das OnePlus 6 überhaupt offiziell vorgestellt wird. Auch zum Preis gibt es bisher noch keine Informationen, angesichts der Entwicklung der letzten Jahre – sowohl bei OnePlus als auch dem Gesamtmarkt – ist aber davon auszugehen, dass das Unternehmen die Preisschraube zumindest ein kleines Stück weiter nach oben drehen wird. (apo, 4.4.2018)