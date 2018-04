Spotify-Aktien debütieren mit 165,90 Dollar an der Wall Street

Musikstreaminganbieter wählte Weg über Direktplatzierung – Novum in der Geschichte der US-Börse NYS

Spotify feiert an der Wall Street doppelt Premiere: Die Aktien des Musikstreaming-Dienstes erschienen am Dienstag mit einem Eröffnungskurs von 165,90 Dollar (134,65 Euro) auf den Kurstafeln. Das Unternehmen wählte dabei den Weg über eine Direktplatzierung – ein Novum in der Geschichte der US-Börse New York Stock Exchange (NYSE).

Direktausgabe

Anders als bei einem klassischen Börsengang wurden die Titel nicht vorab Investoren angeboten und anhand des Interesses ein Ausgabepreis ermittelt. Dadurch spart Spotify Millionen an Gebühren für Berater-Banken.

Der Debütkurs der schwedischen Firma errechnete sich aus Kauf- und Verkaufsorders nach Beginn des Börsenhandels an der Wall Street. Als Richtwert für Anleger hatte die NYSE den Referenzkurs für Spotify-Titel auf 132 Dollar festgesetzt. (APA, 03.04.2018)