Regierungsverhandlungen in Italien im Blindflugmodus

Staatspräsident Mattarella muss dafür sorgen, dass Italien eine stabile Regierung bekommt

"Konsultationen im Dunkeln", die Zeitung "La Repubblica" hat die am Mittwoch beginnende Regierungsbildung in Italien treffend zusammengefasst, denn niemand weiß bisher, wie das nächste Kabinett aussehen wird. Bei den Parlamentswahlen vor einem Monat hatten keine Partei und kein Bündnis eine regierungsfähige Mehrheit erhalten: Wer auch immer den künftigen Premier stellen wird, braucht die Unterstützung einer anderen Partei.

Ob das Land überhaupt bald eine Regierung erhält, wird maßgeblich vom Geschick Sergio Mattarellas abhängen. Bei den Konsultationen schlägt die Stunde des Staatspräsidenten: Ihm allein steht laut Verfassung das Recht zu, jemandem den Regierungsauftrag zu erteilen und die vorgeschlagenen Minister zu ernennen.

Schiedsrichter

Mattarella ist in seiner Wahl völlig frei – das wichtigste Kriterium wird sein, ob ihm einer seiner Gesprächspartner in den nächsten Tagen überzeugend wird darlegen können, dass er im Parlament eine Mehrheit finden und die vorgesehene Vertrauensabstimmung überstehen wird. Für Mattarella, seit Februar 2015 im Amt, sind die kommenden Tage die wichtigsten seiner Amtszeit.

Bisher hat der scheu wirkende Sizilianer sein Amt – im Unterschied zu Vorgänger Giorgio Napolitano – zurückhaltend interpretiert. "Ein Schiedsrichter", sagte Mattarella einmal, "greift auch nur dann ins Fußballspiel ein, wenn ein Foul begangen wird."

Seine bisher einzige Spielunterbrechung war der Rücktritt des damaligen Regierungschefs Matteo Renzi nach dem verlorenen Verfassungsreferendum 2016. Und es dauerte nur wenige Tage, bis Mattarella Paolo Gentiloni als Nachfolger vereidigen konnte.

Der Staatspräsident hat bereits durchblicken lassen, dass sich Italien jetzt keine Phase der Instabilität leisten könne. Mattarella wird die Konsultationen deshalb zwar gewohnt leise, aber dennoch sehr resolut durchführen.

Der unbedingte Wille, sein Land vor Unheil zu schützen, hat seine Wurzeln vielleicht auch in einer persönlichen Tragödie: Am 6. Jänner 1980 war Mattarellas Bruder Piersanti, Regionalpräsident Siziliens, von der Mafia erschossen worden, der damals 44-Jährige starb in seinen Armen.

Di Maio oder Salvini?

Die erste Konsultationsrunde wird zwei Tage dauern. Zunächst wird Mattarella die Vorsitzenden der Parlamentskammern und seinen Vorgänger Napolitano empfangen; dann die Partei- und Fraktionsführer. Die Protestbewegung von Beppe Grillo wird den Reigen am Donnerstag abschließen. Danach kann Mattarella jemanden mit der Regierungsbildung beauftragen, wahrscheinlicher sind aber weitere Sondierungen.

Als Einzige haben bisher die Spitzenkandidaten der "Grillini", Luigi Di Maio, sowie der Chef der rechtspopulistischen Lega, Matteo Salvini, den Regierungsanspruch gestellt. Sie tun dies als Vertreter der stärksten Partei (Fünf-Sterne-Bewegung) beziehungsweise des stärksten Wahlbündnisses (Mitte-rechts). Falls sich Di Maio und Salvini auf das Amt des Premiers einigen, stünde einer Regierung der Populisten nicht mehr viel entgegen. Bisher hat es aber nur gegenseitige Vetos gegeben. Ein Bündnis zwischen seiner Fünf-Sterne-Bewegung und Berlusconis Forza Italia lehnte Di Maio am Dienstag ab. (Dominik Straub, 4.4.2018)