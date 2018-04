Absprache mit dem Bund lässt auch Gas- und Wärmebranche profitieren

Mitgliedsunternehmen des Fachverbands Gas Wärme sind Nutznießer einer Nebenabsprache mit der Regierung Faymann

Wien – Nebenabsprachen sind in Österreich anscheinend gängige Praxis, um Verhältnisse zu zementieren. So hat der Bund vor Jahren nicht nur mit dem Fachverband der Mineralölindustrie und dem Fachverband des Energiehandels eine Abmachung getroffen, keine Maßnahmen zu setzen, die Mitgliedsfirmen belasten könnten. Auch mit dem Fachverband der Gas- und Wärmeversorgungsunternehmen gibt es eine.

Und die ist wortident mit der vom STANDARD in der Dienstagsausgabe zitierten Passage: "Der Bund stellt für die Geltungsdauer dieser Vereinbarung sicher, dass den Mitgliedsunternehmen im Rahmen der Umsetzung der Richtlinie keine weiteren Belastungen durch den Bund auferlegt bzw. im Rahmen der Umsetzung der Richtlinie bestehende Förderungen nicht verschlechtert werden."

400 Mitglieder

Der Fachverband Gas Wärme zählt rund 400 Mitglieder – vom Central European Gashub über Gas Connect Austria bis zur Energie AG Oberösterreich Wärme GmbH und Stadtwerke Feldkirch. In welches Jahr der unter Einhaltung einer sechsmonatigen Frist schriftlich kündbare Vertrag geschlossen wurde, ist nicht ersichtlich. Aufgefallen ist die Nebenabsprache der Liste Pilz, deren Energie- und Umweltsprecherin Martha Bißmann Aufklärung verlangt. Sie hat am Dienstag eine parlamentarische Anfrage an die Ministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus, Elisabeth Köstinger (ÖVP) eingebracht, die vom Wirtschaftsministerium die Zuständigkeit für Energie mitübernommen hat.

Einige besonders brenzlige Fragen will Bißmann in der "Budgetwoche" von kommenden Montag bis Freitag stellen. Das habe den Vorteil, dass die Ministerin innert zweier Tage antworten müsse und nicht, wie außerhalb der Budgetwoche vorgesehen, innerhalb von zwei Monaten. Für Bißmann drängt die Zeit, weil Vereinbarungen dieser Art im Widerspruch zu den Zielen der Energie- und Klimastrategie stünden.

Erstversion aus dem Jahr 2009

Nach Recherchen des STANDARD geht die Erstversion der Vereinbarung auf das Jahr 2009 zurück. Bundeskanzler war damals Werner Faymann (SPÖ), zuständiger Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner (ÖVP). Dessen Unterschrift befindet sich nicht auf dem Papier, dafür jene des damaligen Leiters der Energiesektion im Wirtschaftsministerium, Alfred Maier. Unklar ist, ob es dazu einen Ministerratsvortrag gegeben hat oder ob das Wirtschaftsministerium die Zusagen damals einseitig getroffen hat.

Ein Sprecher des früheren Bundeskanzlers und jetzigen Oppositionsführers Christian Kern stellte klar: "Die SPÖ ist prinzipiell gegen solche Abmachungen."

Auf ihrer Homepage bezieht sich die Heizen mit Öl GmbH, die den Kesseltausch mit durchschnittlich 3000 Euro fördert, noch immer auf die Vereinbarung: "Aufgrund der Vereinbarung des BMWFJ (Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend; Anm.) mit den Fachverbänden Mineralölindustrie und Energiehandel der Wirtschaftskammer Österreich wurde unter Einbindung des IWO-Österreich die Heizen mit Öl GmbH zur Förderung von Energieeffizienzmaßnahmen gegründet. (Günther Strobl, 4.4.2018)