Der US-Sänger tritt im Sommer in Wien auf

Wien – Im Zuge seiner aktuellen "The Man Of The Woods"-Tour kommt der amerikanische Popstar Justin Timberlake am 18. August für ein Konzert in die Wiener Stadthalle. Der Vorverkauf startet am 9. April.

justintimberlakevevo Justin Timberlake "Filthy".

justintimberlakevevo Justin Timberlake "What Goes Around...Comes Around"

Der Ticketsale startet demnächst unter anderem bei www.ticketmaster.at, www.oeticket.com und www.wien-ticket.at. (APA, red, 3.4.2018)