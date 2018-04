TV- und Radiotipps für Mittwoch, 4. April

Sebastian Kurz in der "Puls-4-Arena"

19.40 REPORTAGE

Re: Kampf der Lebensmittelverschwendung In Dänemark hat die Russin Selina Juul erreicht, dass Lebensmittelabfälle um 25 Prozent reduziert wurden. Wenn Verbraucher nicht im Übermaß einkaufen, Händler nicht vorauseilend wegwerfen, Wirte nicht zu große Speisemengen produzieren. Bis 20.15, Arte

20.15 TALK

Puls-4-Arena: Sebastian Kurz Der Bundeskanzler stellt sich nach 108 Tagen im Amt Fragen von Corinna Milborn und vom Publikum, bevor der Regierungs- und ÖVP-Chef am Donnerstag mit Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) im Hauptabend-Spezial von Talk im Hangar-7 auf Servus TV vorbeischaut. Bis 22.05, Puls 4

20.15 OZON

In ihrem Haus (Dans la maison, F 2012, François Ozon) Dem frustrierten Literaturlehrer Germain (Fabrice Luchini) fällt ein Schüler in der letzten Reihe mit seinen Texten auf. Claude (Ernst Umhauer) schreibt, wie er in die Familie eines Klassenkollegen eindringt, um vor allem dessen Mutter nahe zu sein. Germain merkt, dass sich Realität und Fiktion vermischen. Bis 21.55, Arte

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Orbáns demokratische Diktatur ORF-Osteuropa-Korrespondent Ernst Gelegs zeigt, wie sehr Viktor Orbán sein Land verändert hat, wie Orbáns Klientel profitiert und wie sehr Ungarn bereits zu einer Art demokratischer Diktatur geworden sei. Bis 23.00, ORF 2

22.45 DOKU

Zoom: Ausländer rein? Zum Streit um das deutsche Einwanderungsgesetz und wie der Zuzug insbesondere von Fachkräften geregelt werden soll. Gesucht werden etwa IT-Experten, Ingenieure und Pflegepersonal. Bis 23.15, ZDF

22.45 DOKU

Amerikas Drohnenkrieger Sonia Kennebeck porträtiert in ihrer Dokumentation National Bird drei Veteranen des geheimen amerikanischen Drohnenkrieges. Ihre Mitschuld an der Tötung Unbekannter – und möglicherweise Unschuldiger – an weit entfernten Kriegsschauplätzen lässt sie nicht zur Ruhe kommen. Eine Protagonistin wird in Afghanistan mit einem grauenhaften Vorfall und dessen Opfern konfrontiert. Bis 0.15, ARD

23.05 REPORTAGE

Weltjournal +: Rechtsextreme Gewalt in Deutschland Zu bis zu zehn Jahre Haft wurde eine Gruppe Rechtsextremer verurteilt, die in Freital bei Dresden Sprengstoffanschläge auf Flüchtlinge verübten. Die BBC-Reportage über einen der beiden Haupttäter untersucht, wie die Bevölkerung von Freital zu den Terroristen von nebenan steht. Dabei begegnen die Reporter neben Unverständnis und Ablehnung auch der Behauptung, die Neonazis seien Opfer des Staates. Bis 23.50, ORF 2