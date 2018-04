Justiz-Sparzwang: Richter sehen Strache gefordert

Sollte die Regierung nicht einlenken, seien auch Protestmaßnahmen möglich

Wien – Während der regierungsinterne Streit rund um Einsparungen in der Justiz munter weitergeht, schlagen sich die Richter auf die Seite von Justizminister Josef Moser. Dieser war von Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) mehrmals medial angegriffen worden, weil sich Moser gegen die von ihm verlangten Personalkürzungen im Justizbereich stellte. Strache hatte den Ball an Moser zurückgespielt: Es stehe dem Justizminister frei, anderswo zu sparen, und nicht ausgerechnet dort, wo es am meisten wehtut – beim Personal.

Von Moser, der derzeit im Ausland weilt, war dazu bis dato keine Stellungnahme zu erhalten. Dafür werfen sich die Richter für Moser in die Bresche und fordern Strache zum Handeln auf. Seit Tagen warte man auf einen zuvor zugesagten Gesprächstermin bei Strache, sagt Sabine Matejka, Präsidentin der Richtervereinigung – bisher allerdings vergeblich.

Strache zuständig

Strache ist als Beamtenminister für den Stellenplan im öffentlichen Dienst zuständig – also auch für die Justiz. Selbst, wenn der Justizminister die budgetäre Freiheit hätte, vorgesehene Personalkürzungen zu revidieren, würde er dafür also Straches Zustimmung brauchen. "Der Justizminister allein kann gar nichts tun", sagt Matejka. Straches Einwand, dass Einsparungen in anderen Bereichen möglich seien, kann Matejka jedenfalls nicht nachvollziehen: "Es wird ja in jedem Bereich gekürzt. Ich wüsste nicht, wo man da noch Spielraum für Umschichtungen hätte."

Zuvor hatten auch die Präsidenten der Oberlandesgerichte Moser verteidigt und sich mit ihrer Kritik vor allem an Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP), aber auch an Strache gerichtet. Moser, so der Tenor der obersten Gerichtsmanager, habe "getan, was er konnte".

Protestmaßnahmen möglich

Sollte sich diese Woche nicht abzeichnen, dass die Budgeteinschnitte teilweise zurückgenommen werden, schließt die Richterschaft jedenfalls auch Protestmaßnahmen nicht aus. (Maria Sterkl, 4.4.2018)