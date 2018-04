Erneut Palästinenser bei Zusammenstößen an Gaza-Grenze getötet

Israelische Armee will Angaben prüfen

Tel Aviv/Jerusalem – Erneut ist ein Palästinenser bei Zusammenstößen mit der israelischen Armee am Rande des Gazastreifens getötet worden. Der 25-Jährige sei erschossen worden, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza am Dienstag mit. Die israelische Armee wollte die Angaben überprüfen.

Erst am Freitag waren im Gazastreifen nach palästinensischen Angaben mindestens 18 Palästinenser von israelischen Soldaten erschossen worden. Mehr als 1.400 wurden verletzt, die meisten durch Tränengas.

Zum "Marsch der Rückkehr" waren nach palästinensischen Schätzungen mehr als 50.000 Menschen gekommen, nach israelischen Angaben rund 40.000. Die Hamas wollte mit der Aktion ihren Anspruch auf ein "Recht auf Rückkehr" für palästinensische Flüchtlinge und deren Nachkommen in das Gebiet des heutigen Israel untermauern. Israel lehnt eine Rückkehr von Palästinensern in das Staatsgebiet Israels aber ab. Die Palästinenser wollen die Proteste bis zum 15. Mai fortsetzen, dem 70. Jahrestag der israelischen Staatsgründung – aus Sicht der Palästinenser der "Tag der Katastrophe". (APA, red, 3.4.2018)