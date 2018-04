Was für ein Kopftuchverbot in der Volksschule spricht – und was dagegen

Für

Vizekanzler Heinz-Christian Strache hat sich mit seinem Wunsch für ein Kopftuchverbot in Kindergärten und Volksschulen durchgesetzt. Die Argumentationslinie des FPÖ-Chefs: Mädchen müssten "in ihrer Entwicklung bis zum zehnten Lebensjahr geschützt" werden, um sich "frei entwickeln und integrieren" zu können. Der Freiheitliche bildet, was diesen Vorstoß betrifft, eine ungewöhnliche Allianz mit zahlreichen liberalen Denkern und Feministinnen. So vertritt etwa die Frontfrau der deutschen Frauenbewegung, Alice Schwarzer, eine ähnliche Position: Durch das Kopftuch in der Schule würden "Mädchen als die 'Anderen' sozial ausgrenzt und körperlich einengt", schreibt sie in einem Leitartikel der feministischen Zeitschrift Emma. Auch in der Sozialdemokratie gibt es Stimmen, die diesen Eingriff des Staates gutheißen. So hat sich im Februar die neu bestellte Wiener Landesparteisekretärin Barbara Novak dafür ausgesprochen. Sie werde "als Frauenrechtlerin und Feministin weiter gegen das Kopftuch auftreten", versicherte sie.

"Konservativ-religiöses Welt- und Frauenbild"

Was spricht also für ein Verbot, dass Mädchen ihr Haar verhüllen? So ziemlich alles, findet Soziologe und Integrationsexperte Kenan Güngör. "Es geht um die spielerische, offene und erprobende Selbstentfaltungsfähigkeit der Kinder, die dadurch in diesem Alter eingeschränkt wird", sagt er. Kinder würden in ein "sehr konservativ-religiöses und traditionelles Welt- und Frauenbild eingepresst". Denn eines steht für ihn außer Streit: "Wichtig ist festzuhalten, dass Kinder kein Bedürfnis haben, ein Kopftuch zu tragen. Das Bedürfnis haben deren streng religiöse Eltern. Es geht hier um eine Abwägung zwischen dem Erziehungsrecht und dem Kindswohl. Hier sollte Letzteres höher eingestuft werden."

Noch ein Kontext stört den Soziologen massiv: Der Mainstream der streng religiösen Muslime sei der Meinung, dass "durch das Kopftuch die Männer vor den sexuellen Reizen der Frau geschützt werden sollen". Ein Ansatz, der aus mehreren Gesichtspunkten hochproblematisch sei. Güngör: "Männer werden als das lustgetriebene Geschlecht gesehen, die nicht in der Lage sind, mit Frauen und Mädchen in einen normalen, nichtsexualisierten Kontakt zu treten. Mädchen und Frauen müssen den Preis dafür bezahlen, indem sie sich verhüllen und zurücknehmend verhalten". Kinder als " sexualisierte Objekte zu rezipieren", die man zu verhüllen habe, sei besonders problematisch. "Das missfällt auch den moderaten Muslimen, die hier noch viel deutlicher ihrer Stimme erheben müssten", sagt Güngör.

Im Bildungsministerium von Heinz Faßmann (ÖVP) haben die Rechtsexperten geprüft und sind laut "Krone" zum Schluss gekommen, dass ein Kopftuchverbot sehr wohl rechtlich möglich wäre.