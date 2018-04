Rauriser Literaturtage: Fremd sein auf der Pinzgauer Heimalm

Beim viertägigen Lesereigen widmet man sich den Einschreibungen durch die Jugend

Rauris – Es gibt nicht viele Literaturveranstaltungen, deren Säle schon eine Stunde vor Beginn voll sind. Bei den Rauriser Literaturtagen ist das regelmäßig der Fall.

Denn der viertägige Lesereigen in und um die kleine Pinzgauer Marktgemeinde, der heuer zum 48. Mal auf 1000 Meter Seehöhe am Fuß des Hohen Sonnblicks stattfindet, ist längst ein Fixdatum im Literaturkalender – was neben dem besonderen Ambiente auch mit dem am Mittwoch Abend vergebenen Rauriser Literaturpreis für ein literarisches Debüt zu tun hat, der von seiner Ausstrahlung her zu den wichtigen Auszeichnungen im Sprachraum gehört.

Erstaunliches Debüt

Unter anderen wurden Norbert Gstrein, Ruth Klüger und Felicitas Hoppe mit dem Preis (8000 Euro) ausgezeichnet, der heuer an die 28-jährige Raphaela Edelbauer geht. Die gebürtige Wienerin und Absolventin des Instituts für Sprachkunst hat mit Entdecker (Klever-Verlag) ein erstaunliches, von Simon Goritschnig bebildertes Debüt vorgelegt, das ebenso eine Bild-Text-Expedition in die Welt der Wissenschaft sein will wie eine poetische Welterkundung.

Ausgezeichnet wird das Buch, so die Jury, auch für seinen literarischen Wagemut. Der Förderpreis 2018 geht an Florian Gantner.

Die Festplatte der Seele

Thematisch stehen die Rauriser Literaturtage heuer unter dem Motto "Frühe Jahre", das nicht nur das weite Feld der literarischen Auseinandersetzung mit Kindheit und Jugend eröffnet, sondern auch die Frage nach dem Umgang mit jenen frühen Erinnerungen aufwirft, die sich tief in die Festplatte der Seele eingebrannt haben.

Es lesen und diskutieren u. a. Karin Peschka und Benjamin Lebert (Donnerstag ab 17 Uhr), Mirko Bonné, Paulus Hochgatter (Freitag ab 19 Uhr) sowie Monika Helfer, Peter Henisch und Felix Mitterer am Samstag ab 19 Uhr. Die Veranstaltungen finden wie immer beim Platzwirt, im Gasthof Grimming und am Mittwochabend auch auf der Heimalm statt. Interessant dürfte das "Gespräch über Literatur" mit Paulus Hochgatterer (Samstag, 15.00, Platzwirt) werden. (Stefan Gmünder, 3.4.2018)