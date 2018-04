Hub war 2017 im Wahlkampffokus – Schon mehrere Managerwechsel

Das Wiener Start-up-Zentrum Wexelerate bekommt zwei neue Chefinnen. Die bisherigen Geschäftsführer Stephan Jung und Dominik Greiner werden durch zwei "erfahrene Managerinnen" ausgetauscht, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Claudia Witzemannm bis Ende März in der Geschäftsführung von A.T. Kearney, und die Australierin Gabrielle Costigan, bis vor kurzem bei der OMV, übernehmen operativ.

Im November 2017 mit 2.000 Gästen eröffnet

Das Start-up-Zentrum im Wiener Nouvel-Tower am Donaukanal wurde im November 2017 mit 2.000 Gästen eröffnet. Der 9.000 Quadratmeter große Hub beherbergt innovative Jungunternehmen aus verschiedenen Ländern. Eine der Initiatorinnen ist Eveline Steinberger-Kern, Ehefrau des früheren Bundeskanzlers Christian Kern (SPÖ).

Wexelerate war im Wahlkampf 2017 in die Schlagzeilen geraten. Ein ÖVP-Funktionär hatte Steinberger-Kern in seinem Blog Freunderlwirtschaft und Erschleichung von Fördergeldern vorgeworfen. Das Start-up-Zentrum hatte 2016 mehr als 277.000 Euro Förderung von der Wiener Wirtschaftsagentur bekommen. Steinberger-Kern hat ihre Anteile im November 2016 an die Blue Minds Solutions GmbH veräußert, letztere hält jetzt knapp 18 Prozent an Wexelerate.

Rücktritt

Der weitere Mitbegründer Greiner, der nun als Geschäftsführer abtritt, wird sich laut Aussendung künftig "den Beteiligungen seiner Firma Camouflage Ventures (hält 10 Prozent an Wexelerate, Anm.) und seiner Funktion als Gesellschafter von Wexelerate Jung werde weiterhin für das Start-up-Zentrum tätig sein.

Der frühere Geschäftsführer Oezkan Kirmaci war 12 Tage nach der Ersteröffnung im Herbst 2017 zurückgetreten, Steinberger-Kern nannte dafür im Oktober 2017 in einem Zeitungsinterview persönliche Gründe. Kirmaci gehören laut Firmenbuch knapp 59 Prozent von Wexelerate.

