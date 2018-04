Kunstintervention in der digitalen Kampfzone

Der Kulturwissenschafter Leonhard Müllner verfremdet martialische Computergames

Es ist eine digitale Stadtführung der etwas anderen Art: In New York hat offensichtlich eine Katastrophe stattgefunden, die Straßen sind bis auf verwilderte Hunde und einige bewaffnete Überlebende menschenleer. In dieser postapokalyptischen Szenerie begibt sich eine Gruppe Architekturinteressierter auf Besichtigungstour – die Maschinenpistolen immer im Anschlag.

Die hektischen, permanente Kampfbereitschaft signalisierenden Bewegungen der Sightseer wirken lächerlich und verweisen auf den Ausgangspunkt der sonderbaren Tour: auf den millionenfach verbreiteten Mehrspieler-Onlineshooter, Tom Clancys "The Division". Der Medienkünstler Leonhard Müllner und sein Kollege Robin Klengel haben das martialische Spiel durch einen künstlerischen Eingriff zweckentfremdet und seine Kulisse statt für Kampfhandlungen für einen Stadtspaziergang durch das zumindest architektonisch unversehrte Manhattan genutzt. "Operation Jane Walk" heißt der daraus entstandene Kurzfilm, der kürzlich auf der Diagonale in Graz lief.

"Wir sind beide begeisterte Spieler und haben viel Zeit mit 'The Division' verbracht", erzählt Müllner. "Beeindruckt hat uns dabei vor allem das Bühnenbild mit seiner realitätsgetreuen Architektur." So entstand die Idee, die technisch ausgefeilte Kulisse vom Kampfgeschehen zu lösen und in einen ganz anderen Kontext zu stellen. Die Spielmodifikation ist auch Teil von Müllners Dissertation mit dem Titel "Fahnenflucht aus digitalem Kriegsgebiet" an der Kunstuniversität Linz. "Wir wollten aus der ursprünglich sehr kampflüsternen Erzählung eine andere Geschichte entwickeln und ihre digitale Umgebung für friedliche Zwecke umnutzen", erklärt Müllner, der für seine Arbeit unter anderem ein Stipendium vom Wissenschaftsministerium erhielt.

So entstand eine postapokalyptische Stadtführung, in der es nicht um Kampf, sondern um Architektur geht. Diese De- und Neukonstruktion des Ausgangsmaterials ziele nicht zuletzt auf eine Rückeroberung des öffentlichen Raums ab. "Im Sinne der Stadtforscherin Jane Jacobs können auf diese Weise die zu Touristen gewordenen Spieler den kommerziellen Raum wieder zu ihrem eigenen machen."

Müllner, der in Linz Kunst und Kulturwissenschaften und in Wien und Leipzig Medienkunst studiert hat, beschäftig sich in seiner von Helmut Lethen betreuten Dissertation mit verschiedenen künstlerischen Strategien zur Infiltration bzw. Umcodierung militärischer "Spielerzählungen". "Ich versuche mithilfe kulturwissenschaftlicher Methoden einerseits das Kriegerische in solchen Spielen, andererseits dessen Unterminierung durch medienkünstlerische Eingriffe zu analysieren", sagt der 30-jährige Grazer. Es geht also um Theoriebildung zur eigenen künstlerischen Praxis, aber auch um Themen wie die Feindbildkonstruktion für einen globalisierten Spielemarkt.

Die Lust am Zocken ist dem Architekturfan noch nicht vergangen: "Es stört mich aber, dass sich so viele Spiele auf das Kriegssetting konzentrieren." Mit seinem Diagonale-Beitrag hat er jedenfalls gezeigt, wie amüsant Experimente abseits der martialischen Trampelpfade der Computerspielwelt sein können. (grido, 8.4.2018)