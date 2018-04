"Ring des Nibelungen": Goldgier und traurige Götter an der Staatsoper

foto: apa / roland schlager

Der Ring ist eine gesangliche Herausforderung, die auch Fortune braucht: Als das Staatsopern-Projekt am 2.12.2007 – ausnahmsweise mit der Walküre – begann, versagte just Wotan, also Juha Uusitalo (Bild), die Stimme. Man hatte eine auflodernde Erkrankung unterschätzt. Nach Unterbrechung und Ratlosigkeit die Lösung: Der stimmlose Finne blieb im 3. Akt auf der Bühne, mimte den Göttervater. Vom Bühnenrand aus sang aber Oskar Hillebrandt, dessen Auftauchen skurril schien: Es heißt, Direktor Ioan Holender habe Hillebrandt an besagtem Sonntag beim Pizzaholen erreicht und um Einspringen ersucht.