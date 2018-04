"Fortnite: Battle Royale" nun für iPhones und iPads verfügbar

Kostenloser Multiplayer-Shooter verlässt Betaphase – läuft ab iPhone 6s

Mit iOS hat der Multiplayer-Hit "Fortnite: Battle Royale" seine erste mobile Plattform erschlossen. Das Game, das als die bunte, schnelle Alternative zu "PUBG" gilt und als Free2Play kostenlos zugänglich ist, hat die Testphase beendet und ist nun für iPhones und iPads verfügbar.

Freilich gibt es Änderungen zu den Ausgaben für den PC, PS4 und Xbox One, musste doch etwa die Steuerung für Touchscreens angepasst werden. Entwickler Epic verspricht, dass künftige Inhalte aber auf allen Systemen zeitgleich verfügbar werden sollen. Dazu ist die mobile Ausgabe ebenfalls Crossplay-fähig. Somit begegnen sich Kämpfer aller Plattformen, mit Ausnahme der Xbox One.

fortnite

Ab iPhone 6s und iPad (5. Gen.)

Mindestens iOS 11 muss auf dem Zielgerät vorhanden sein. Aus Leistungsgründen sind allerdings nur neuere Geräte als kompatibel ausgeschildert. "Fortnite" läuft auf allen iPhones ab dem 6S sowie dem iPhone SE. Bei den regulären iPads muss es mindestens die 5. Generation aus 2017 sein. Unterstützt werden auch das Mini 4, Air 2 und das iPad Pro.

Die hohe Popularität des Games hat bereits während des Betatests für Ausnahmesituationen an einigen Schulen geführt. Was das Problem eher nicht mildern wird: Auch eine Umsetzung für Android ist geplant. Mit diesem ist jedoch erst in mehreren Monaten zu rechnen, genauere Angaben hat Epic bislang nicht gemacht. (red, 03.04.2018)