ORF startet Quiz-Show "Zur Hölle damit"

Am Freitag nach "Meine Mama kocht besser" – Mit Rätseln und Gehirnjogging zu 20.000 Euro – Konzept von Baier, Kamenar moderiert

Wien – Mehr als nur klassische Quiz will die neue ORF-Rateshow "Zur Hölle damit" sein, die am kommenden Freitag (6. April) startet. Ersonnen von Oliver Baier und präsentiert von Thomas Kamenar, bietet sie ein "ausgefuchstes Spielsystem", so Baier. "Zur Hölle damit" geht um 21.05 Uhr nach "Meine Mama kocht besser als deine" auf Sendung und komplettiert den Frühlings-Freitaghauptabend von ORF eins.

Zu gewinnen gibt es in "Zur Hölle damit" bis zu 20.000 Euro, pro Folge treten zwei Kandidaten an. Dank des Spielsystems ist allerdings bis zuletzt ein Totalausfall möglich. Der Sendungstitel steht auch für ein entscheidendes Spiel-Kommando: Mit den Worten "Zur Hölle damit" kann eine sogenannte "Höllenrunde" ausgerufen werden, um den Platz am Quizsessel nicht zu verlieren. Wer dort am Ende der fünften Runde sitzt, muss für den Hauptgewinn noch die Antwort auf die Finalfrage finden.

Die Fragen tüftelte Baier mit einer Runde von Kabarettisten aus, sie seien nicht nur klassische Wissensfragen, auch "Rätsel" und "Gehirnjogging" sind dabei, so der ORF in einer Aussendung. Es habe ihn interessiert, "bei einer Quizshow die spielerische Komponente in den Vordergrund zu rücken", erklärte Baier darin. Kamenar will es den Kandidaten nicht leicht machen: "Wir versuchen, sie immer wieder auf die falsche Spur zu führen. Ich glaube, der entscheidende Faktor ist die Zeit, die im Hintergrund tickt." Pro Frage sind das nämlich ganze 30 Sekunden. (APA, 3.4.2018)