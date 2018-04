Satiriker Dieter Chmelar offenbarte der staunenden Öffentlichkeit seine Spielsucht

Frei nach Schiller: "Der Chmelar ist nur da ganz Mensch, wo er spielt ..."

foto: apa/hans punz Dieter Chmelar: Eine "lange Therapie" und seine Ehefrau hätten ihm aus dem Schlamassel der Spielsucht herausgeholfen.

Oft schlummern gerade in unscheinbaren Begabungen die Anlagen zu den wirklich schweren Sünden. Kurier-Satiriker Dieter Chmelar hielt unlängst das Nahen des Osterfestes für den geeigneten Anlass, die Öffentlichkeit auf Wien heute mit dem freimütigen Bekenntnis seiner Spielsucht wenn nicht schadenfroh, so doch bußfertig zu stimmen. Der Versuchung war der Wortartist einst in Form eines "Automaten" erlegen. In der Tat kann man, etwa mit Blick auf Eva Glawischnig, gar nicht eindringlich genug vor Mitleidsregungen warnen, die empfindsame Gemüter beim Anblick einarmiger Banditen befallen.

"Lange Therapie" und seine Ehefrau hätten Chmelar, der als Anfänger immerhin 6.000 Dublonen in den Säckel rieseln spürte, aus dem Schlamassel herausgeholfen. Seinet-, also des Schlamassels wegen war einst ein berühmter Leidensgenosse, der Dichter Fjodor Dostojewski, durch halb Europa von Kasino zu Kasino gereist, nur um den immer lichter werdenden Pelz seiner Frau zu Pfandleihern zu tragen, die darob immer einsilbiger wurden.

Ein einziges "Roulettenburg"

Westeuropa bildete für den Autor von Schuld und Sühne ein einziges "Roulettenburg". Dostojewski konnte zu seiner Entschuldigung immerhin ins Treffen führen, der Zar habe 1849 mit seinem Leben Roulette gespielt und ihn der Erfahrung einer Scheinexekution ausgesetzt.

Chmelar nennt sich einen "trockenen Spieler". Er muss nicht mehr nach Bad Homburg reisen, sondern in die Hernalser Kulisse. "Wissen Sie nicht, wer ich war?", nennt sich dort der Titel von Chmelars Lebensabschnittsbetrachtung (Premiere am Mittwoch). Spieler ist Chmelar schon gewesen. Jetzt soll er auch noch das Spielen erlernen. Ein Schelm, wer da die Werbekugel rollen hört. (Ronald Pohl, 3.4.2018)