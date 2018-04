Tesla dürfte eigenes Produktionsziel für Model 3 verfehlen

Der Elektroautobauer liegt bei seinem Massenmodell laut Blogs deutlich unter dem Ziel. Zusätzlich sorgte eine Meldung auf Twitter für Verwirrung bei den Anlegern

Palo Alto/Hamburg – Der US-Elektroautobauer Tesla stellt die Geduld der Anleger auf die Probe. Das Unternehmen aus dem Silicon Valley läuft seit einiger Zeit seinen selbstgesteckten Produktionszielen hinterher. In mehreren Branchenblogs hießt es, dass Tesla sein Produktionsziel für das Model 3 verfehlt habe.

Sie zitierten aus einer E-Mail von Unternehmenschef Elon Musk an Mitarbeiter, wonach kürzlich die Marke von 2.000 Fahrzeugen in der Woche übertroffen worden sei. Eigentlich hatte Tesla angestrebt, bis Ende März wöchentlich 2.500 Stück vom Model 3 fertigzustellen.

Allerdings wäre die in den Blogs genannte Zahl immer noch deutlich besser als die des Schlussquartals 2017, als im gesamten Zeitraum 2.425 Model 3 hergestellt wurden.

Das Model 3 gilt unter Experten als Schlüsselprodukt für die langfristige Profitabilität von Tesla. Mit dem Wagen will Musk den Sprung zu einem Massenhersteller schaffen. Er ist deutlich günstiger als etwa der Oberklassewagen Model S.

Offizielle Zahlen diese Woche

Tesla lehnte eine Stellungnahme zu den Blogbeiträgen ab. Die Produktionszahlen sollen offiziell in dieser Woche vorgelegt werden. Die Aktie verlor am Montag an der New Yorker Börse zeitweise acht Prozent, grenzte den Kursverlust später aber etwas ein. Am Dienstag erholte sich das Papier und legte vorbörslich um 1,2 Prozent zu. Die Aktie litt zuletzt auch unter einer Herabstufung durch die Ratingagentur Moody's sowie einem tödlichen Unfall mit einem selbstfahrenden Auto in Kalifornien.

Tesla hatte zuletzt mit einer Serie von Negativnachrichten von sich reden gemacht, darunter war auch eine große Rückrufaktion beim Model S.

Verwirrung nach April-Scherz

Musk hat Börsianer zusätzlich auch noch mit einem Aprilscherz verwirrt. Er scherzte auf Twitter, dass Tesla trotz intensiver Bemühungen, inklusive eines letzten verzweifelten Massenverkaufs von Ostereiern, leider die Pleite verkünden müsse. "So bankrott, du kannst es nicht glauben", hieß es in dem Tweet.

Experten reagierten mit Unverständnis: "Der Aprilscherz kommt zu einer Zeit, in der der ganze Technologiesektor unter Druck ist", sagte Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler. Hoch bewertete Unternehmen würden inzwischen kritischer angesehen. Insofern komme Musks Äußerung zur Unzeit. "Viele werden sich die Frage stellen: Kann das alles so aufgehen? Ist die Zukunft überhaupt so berauschend, wie wir sie uns eine Zeit lang ausgemalt haben?"

Allerdings müsse man Musks Rolle als Pionier beim Bau von Elektroautos würdigen. Dabei könne es immer Rückschläge geben, davor seien auch andere Hersteller nicht gefeit. Bei Tesla rückten nun jedoch immer stärker die Probleme in den Fokus, gleichzeitig erhöhten die anderen Hersteller mit neuen Elektromodellen die Konkurrenz. "Tesla wird viel mehr darum zu kämpfen haben, seine Rolle zu behaupten, als das in den vergangenen zwei, drei Jahren der Fall war", erwartet Pieper. (APA, Reuters, 3.4.2018)