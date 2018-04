Lazios Inzaghi lässt Tormaschine auf Salzburg los

Ex-Teamspieler führte neuen Stil ein – Immobile der Star, Milinkovic-Savic die heißeste Aktie und mit GAK-Vergangenheit

Rom – Der 6:2-Erfolg von Lazio Rom über Benevento am Samstag hat eines wieder deutlich gezeigt: Salzburgs Viertelfinalgegner in der Fußball-Europa-League (Hinspiel Donnerstag, 21.05 Uhr) ist eine Tormaschine. 73 Treffer hat die Truppe von Liga-Topscorer Ciro Immobile in 30 Serie-A-Partien erzielt, mehr als jedes andere Team. Trainer Simone Inzaghi gilt schon jetzt als Kandidat für höhere Weihen.

Im Titelduell zwischen Juventus Turin und SSC Napoli spielt Lazio zwar keine Rolle, Platz drei ist aber durchaus möglich – noch vor dem großen und etwas erfolgreicheren Stadtrivalen AS Roma, mit dem man sich das Olympiastadion teilt. Voll ist die 73.000er-Arena freilich nie, im Schnitt kamen in der aktuellen Serie-A-Saison 25.600 Zuschauer in das Oval. Für das Duell mit Salzburg erhofft sich der Club rund 40.000 Fans.

Mit Inzaghi ging es bergauf

Die, die kommen, werden 2017/18 mit durchaus sehenswertem und erfolgreichem Fußball unterhalten, als dessen Architekt Simone Inzaghi gilt. Als Stürmer trug der kleine Bruder der AC-Milan-Legende Filippo mit zwei kurzen Unterbrechungen von 1999 bis 2010 das Leiberl der "Biancocelesti" (Weiß-Himmelblauen).

Der kuriose Sommer 2016 sollte ein guter für Inzaghi, aber auch Lazio werden. Weil Neo-Coach Marcelo Bielsa nach nur zwei Tagen wieder das Handtuch warf, kam der Nachwuchscoach und Kurzzeit-Interimstrainer zum Zug, führte den Club auf Rang vier und zum Gewinn des italienischen Supercups.

Immobile und Milinkovic-Savic

Inzaghi, der am Donnerstag seinen 42. Geburtstag feiert, schickt seine Truppe mit einer defensiven Dreier- respektive Fünferkette aufs Feld und setzt – ähnlich wie Salzburg – auf Pressing und schnelle Konter. In der Offensive ragen Immobile (26-Serie-A-, 36 Pflichtspieltore) und der spanische Ex-Liverpool-Akteur Luis Alberto aus dem Kollektiv heraus.

Dazu kommen im Mittelfeld der italienische Teamspieler Marco Parolo sowie die aktuell heißeste Aktie Sergej Milinkovic-Savic. Der 23-jährige Serbe, dessen Vater Nikola Milinkovic von 2001 bis 2004 für den GAK spielte, soll laut Gerüchteküche im Fokus von Real Madrid, Manchester United, Paris St. Germain, Liverpool und Chelsea stehen. Die Anfänge des 23-jährigen Mittelfeldmanns von Salzburgs Viertelfinalgegner in der Europa League liegen in Graz.

Vater spielte beim GAK

Da war der Sohn von GAK-Legionär Nikola Milinkovic allerdings noch ein "etwas verträumter Bub". Reinhard Holzschuster kann sich noch gut an seinen einstigen Schützling erinnern. Dass der Serbe eine so steile Karriere nehmen würde, habe er damals "eigentlich nicht" erwartet, sagte der damalige Trainer und aktuelle Sportlicher Leiter der U14 bis U17 sowie der Zweiermannschaft des GAK.

Als sein Vater Nikola Milinkovic zwischen 2001 und 2004 bei den "Rotjacken" spielte, kickten auch die beiden Söhne Sergej und Vanja im Nachwuchs. Der um zwei Jahre jüngere Vanja, derzeit Zweiergoalie bei Lazios Ligarivalen FC Torino, habe damals fokussierter gewirkt.

Ein "Instinktfußballer"

Holzschuster sah im heutigen Topmann einen "Instinktfußballer", aber keinen absolut herausragenden Spieler. "Er war technisch sehr gut, hatte ein gutes Auge für das Spiel, hat sich aber nicht so immens von den anderen abgehoben", meinte er. "Er war nicht der große Trainierer, ein irrsinniger Freigeist, der unglaubliche Dinge machen konnte – aber in jede Richtung", betonte Holzschuster. Immerhin spielte der 1995er-Jahrgang aber stets in der älteren 94er-Truppe.



2006 verließen die in Spanien geborenen Brüder schließlich den GAK Richtung Vojvodina, 2015 kam Sergej über Genk für 18 Millionen Euro nach Rom. Dort hat der 1,91-Meter-Mann unter Trainer Simone Inzaghi eingeschlagen, sein Vertrag ist bis 2022 anberaumt. Italienische Medien berichteten unlängst, im Sommer wäre eine Ablösesumme von 100 Millionen Euro fällig. "Er hat eine großartige Zukunft", prophezeite Inzaghi.

Inzaghi bei Juve im Gespräch

Eine großartige Zukunft könnte auch der Trainer vor sich haben. Er wird bereits als potenzieller Nachfolger von Massimo Allegri bei Juventus gehandelt, nachdem er den Aufwärtsschwung bei Lazio einleiten konnte.

Seiner langen Geschichte zum Trotz ist der 1900 gegründete Club nicht reich an Titeln. 2000 hatte Lazio seinen zweiten "Scudetto" (Meistertitel) geholt, ein Jahr davor mit dem Gewinn des Cups der Cupsieger den größten internationalen Erfolg gefeiert.

Danach musste der von finanziellen Schwierigkeiten gebeutelte Traditionsclub den Gürtel enger schnallen. Auf die Plätze 12, 10 und 12 in den Jahren 2008 bis 2010 erfolgte ein gewisser Aufschwung, die Lücke zur absoluten Spitze konnte man aber nicht schließen. (APA, red, 3.4.2018)