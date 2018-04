Leitl übergibt WKO-Präsidentschaft am 18. Mai an Mahrer

Die Wahl des neuen Wirtschaftskammer-Präsidenten wurde für Mitte Mai fixiert

Wien – Der Präsident der Wirtschaftskammer, Christoph Leitl, übergibt sein Amt am 18. Mai an den Wirtschaftsbund-Präsidenten Harald Mahrer. Der Wechsel finde laut Leitl im "Gleichklang mit den Sozialpartnern" statt, er übergebe ein "bestens bestalltes Haus". Der Termin kommt früher erwartet, bisher hieß es, die Wahl werde Ende Juni abgehalten.

Der Zeitpunkt sei richtig, weil es auch bei anderen Sozialpartnern (ÖGB, Arbeiterkammer, Landwirtschaftskammer) gerade einen Generationswechsel gebe und auch die Regierung neu sei, so Leitl. Mahrer könne damit "die derzeit anstehenden wichtigen Standortreformen der Regierung für Österreichs Betriebe aktiv begleiten und mit den anderen Sozialpartnern eine neue Basis für eine moderne Zukunftspartnerschaft erarbeiten".

Weiter Präsident der Eurochambres

Er selber bleibe als Präsident der Europäischen Wirtschaftskammern (Eurochambres) aktiv, diese Tätigkeit sei "mehr als tagesfüllend", sagt Leitl. Sollte daneben etwas mehr Zeit zum Fischen bleiben, wäre er aber auch nicht traurig. Zentrale Themen reichten von Trump und dem Welthandel über die Russland-Sanktionen und den Aufschwung Asiens bis zu Entwicklungen in Afrika, die "Chance und Risiko zugleich" seien. Als Nächstes habe er als Eurochambres-Präsident Reisen in die Türkei und nach Montenegro geplant.

Leitl will als Präsident der Europäischen Wirtschaftskammern auch "aktiv die EU-Präsidentschaft Österreichs im zweiten Halbjahr 2018 und die EU-Parlamentswahlen 2019 begleiten", wie er in einer Aussendung schreibt. "Am wichtigsten ist mir aber das Ziel, Europa im globalen Wettbewerb wieder wettbewerbsfähiger zu machen." (red, APA, 3.4.2018)