Tuokkola und Bozen stahlen Lamoureux und den Caps die Show

HCB Südtirol beendete Ära von Caps-Coach Aubin vorzeitig – Finne und Ex-Wiener herausragender Torhüter im Playoff – Salzburg mit erstem Matchpuck

Wien – Mit Ausnahme von Red Bull Salzburg hat in der seit 2003/04 bestehenden Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) keine Mannschaft zweimal hintereinander den Titel geholt. Heuer beendete der HCB Südtirol die Hoffnungen der Vienna Capitals auf eine Titelverteidigung und damit auch die Ära von Trainer Serge Aubin. Damit könnte am Mittwoch auch bereits der neue österreichische Meister feststehen.

Mit nur marginal veränderter Mannschaft hatten die Caps die Titelverteidigung in Angriff genommen. Nach starkem Saisonstart mit zwölf Siegen in Folge hatten die Wiener den Grunddurchgang dominiert und auch die Zwischenrunde auf Platz eins beendet. In der entscheidenden Meisterschaftsphase allerdings ging die Souveränität verloren, nach einem 1:2 zu Hause endet am Ostermontag die Saison früher als erhofft.

Pekka Tuokkola in Hochform



Knackpunkt für Aubin war Spiel drei, in dem die Capitals in der Schlussminute eine Führung verspielten und dann in der Verlängerung verloren. Der Kanadier musste mit den verletzten Riley Holzapfel und Rafael Rotter zuletzt die zwei Top-Stürmer vorgeben, zudem lief auf der Gegenseite Pekka Tuokkola zur Hochform auf. Der Finne ist mit 94,1 Prozent abgewehrter Torschüsse der herausragende Torhüter im Playoff und hat auch Caps-Schlussmann J. P. Lamoureux (89,9 Prozent) ausgestochen. Bezeichnend, dass am Montag Lamoureux zwei haltbare Gegentore kassierte, während Tuokkola 38 Schüsse parierte.

foto: apa/herbert pfarrhofer Fels in der Brandung: Bozen-Goalie Pekka Tuokkola.

"Unsere Chancenauswertung war nicht gut genug", sagte Caps-Kapitän Andreas Nödl bei Sky. "Mit einem Tor kannst du nicht gewinnen, sehr bitter. Wir haben Geschenke verteilt, die Gegentore waren alle unsere Fehler. Du brauchst einen super Tormann, den haben sie gehabt, das war der Unterschied, glaube ich."

Die letzte Pressekonferenz von Serge Aubin als Head Coach der @viennacapitals



Traurige Stimmung und zumindest 1 Journalist hat applaudiert..... pic.twitter.com/GM6m1fAp2H — Thomas Muck (@tom_1203) April 2, 2018

Aubin zieht nun weiter nach Zürich, wo er den Topklub ZSC Lions übernimmt. "Ich werde die Zeit in Wien nie vergessen", sagte der 43-Jährige, der natürlich schwer enttäuscht war. "Im Endeffekt haben wir zu wenige Tore geschossen. Wir haben uns viele Chancen erarbeitet, aber an Pekka Tuokkola sind wir sehr selten vorbeigekommen. Es wird eine Weile dauern, bis ich das verarbeitet habe."

foto: apa/herbert pfarrhofer Niedergeschlagene Caps-Spieler: Aaron Brocklehurst (li.) und Yan Conner Mckiernan.

Ähnlich äußerte sich Präsident Hans Schmid. "Ich mische mich ins Sportliche nicht ein, aber das Verhältnis der Torschüsse zu erzielten Toren ist auffällig in den letzten Spielen – darüber wird der zukünftige Trainer nachdenken müssen", meinte er auf Sky. "Es war eine sehr gute Saison, ich wünsche mir nie eine schlechtere als diese."

Matchpuck für Salzburg

In der Liga ergibt sich nun eine ähnliche Konstellation wie vor vier Jahren. Auch 2013/14 standen die Südtiroler im Finale – das sie schließlich gegen Salzburg mit 3:2 Erfolgen gewannen –, womit der Sieger des zweiten Halbfinales den nationalen Meistertitel gewann. Um den geht es nun zwischen Red Bull Salzburg und den Black Wings Linz. Salzburg liegt dank eines 4:3-Erfolgs in der Verlängerung am Montag in der "Best of seven"-Serie mit 3:2 in Führung und könnte mit einem Sieg am Mittwoch (20.20 Uhr, live Servus TV) den achten Meistertitel fixieren.

Linz vergab am Montag zweimal eine Führung und ließ eine fast zweiminütige doppelte Überzahl ungenützt. Die heimstarken Oberösterreicher können aber mit Heimvorteil den Ausgleich schaffen. "Kurz genießen und sofort vergessen! In Linz wird es wieder sehr schwer, da müssen wir erneut eine Top-Leistung abrufen und dürfen keine einzige Chance liegenlassen", erklärte Salzburg-Trainer Greg Poss. (APA, 3.4.2018)