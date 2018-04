Erster legendärer Pirat bei "Sea of Thieves" – die Community rebelliert

Streamer soll Status nur durch Hilfe von anderen erhalten haben

Mit dem Streamer "Prod1gyX" gibt es beim Piraten-MMO "Sea of Thieves" den ersten legendären Piraten. Die Community reagierte darauf alles andere als erfreut. So soll der Streamer dieses Ziel nämlich hauptsächlich mit Hilfe von anderen Spielern erreicht haben. Angefressene "Sea of Thieves"-Nutzer starteten ferner die Hashtag-Kampagne "#NotMyPirateLegend", bei der sie ihren Unmut zum Ausdruck brachten.

Positiver Streamer

Mittlerweile hat der Streamer selbst auf die lautstarke Kritik reagiert. "Bei jedem Spiel gibt es positive und negative Seiten", sagte er dem Gaming-Medium Polygon. "Von meiner Seite gab es nur positives Feedback, wir haben weder schlecht über das Spiel gesprochen, noch über andere Streamer", fügte "Prod1gyX" ferner hinzu.

Tatsächlich Hilfe erhalten

Das Drama zu seinem Erfolg würde laut ihm hauptsächlich von Reddit ausgehen. "Ich weiß, dass viele Leute nicht von Anfang an, meinen Stream zu 'Sea of Thieves' schauen – man kann nicht sagen, dass ich von Anfang an, das Spiel ordentlich gespielt habe", sagt der Streamer weiter. Tatsächlich wurde ihm bei vielen Aufgaben wirklich von anderen Spielern geholfen, die den Twitch-Stream von ihm mitverfolgt haben.

Legendärer Pirat hilft nun anderen

Um ein legendärer Pirat bei "Sea of Thieves" zu werden, müssen etliche Aufgaben gelöst werden. Den Status erhält man, wenn man bei den drei Fraktionen Level 50 erreicht hat – ein sehr zeitaufwändiges Vorhaben. "Prod1gyX" nutzt seine Position als legendärer Pirat nun dazu, anderen zu helfen. Er fühlt sich mehr als "gesegnet" mit seinem Status. (red, 03.04.2018)