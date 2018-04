Biathlon-Legende Ole Einar Björndalen beendet Karriere

Nach 94 Weltcupsiegen und acht Olympiasiegen gibt der Norweger auch wegen Herzproblemen seinen Rücktritt bekannt

Oslo – Biathlon-Legende Ole Einar Björndalen ist am Dienstag zurückgetreten. "Dies war meine letzte Saison", sagte der 44-Jährige am Dienstag in seiner norwegischen Heimat und führte auch gesundheitliche Gründe für das Ende seiner glanzvollen Laufbahn mit 8 Olympia-Goldmedaillen, 20 WM-Titeln und 94 Weltcuperfolgen an.

Er habe im Sommer mehrmals Herzrhythmusstörungen gehabt, berichtete Björndalen. Die Probleme seien zwar nie unter Belastung aufgetreten und auch nicht gefährlich. Trotzdem sei es jetzt an der Zeit aufzuhören. Im vergangenen Winter hatte Björndalen wohl auch wegen dieser Probleme nicht die gewohnte Leistung bringen können.

Mehr Zeit für Familie

Der 13-fache Olympiamedaillengewinner verpasste die Qualifikation für Pyeongchang und damit seine siebenten Winterspiele in Serie. "Meine Motivation ist ungebrochen. Ich habe eine unglaubliche Freude am Sport", sagte Björndalen mit Tränen in den Augen. "Ich hätte gerne noch einige Jahre weitergemacht, doch dies war die letzte Saison."

Am meisten freue er sich nun darauf, mehr Zeit zu haben, sagte Björndalen. Er werde diese erst einmal mit seiner Familie verbringen, kündigte der seit 2016 mit der viermaligen Biathlon-Olympiasiegerin Darja Domratschewa verheiratete Norweger an. Mit der Weißrussin hat Björndalen die eineinhalb Jahre alte Tochter Xenia.

Medaillen um Medaillen

Björndalens Karriere ist voll von Superlativen und Rekorden. Mit acht Gold-, vier Silber- und einer Bronzemedaille ist er des erfolgreichste männliche Athlet bei Olympischen Winterspielen. Erst im Februar verdrängte ihn Landsfrau Marit Björgen von der Spitze der ewigen Bestenliste der erfolgreichsten Winter-Olympioniken überhaupt.

Alleine bei den Spielen 2002 in Salt Lake City holte er viermal Gold. Sein letzter Olympia-Einzeltitel gelang 2014 im Sprint von Sotschi hauchdünn vor Dominik Landertinger.

Bei Weltmeisterschaften gewann der in Drammen geborene und seit vielen Jahren in Obertilliach wohnhafte Superstar sagenhafte 45 Medaillen, 20 davon in Gold. Zuletzt im Vorjahr in Hochfilzen lief er unerwartet noch einmal zu Bronze in der Verfolgung.

Im Weltcup, in dem er vor 25 Jahren sein Debüt gab, triumphierte Björndalen 94 Mal, den Gesamtweltcup sicherte er sich sechs Mal. Den ersten Einzelsieg feierte er im Jänner 1996 in Antholz, den letzten im Dezember 2015 in Östersund. Einmal, 2006 im schwedischen Gällivare, gewann er über 15 km Skating sogar im Langlauf-Weltcup. (APA, 3.4.2018)

Steckbrief von Ole Einar Björndalen (NOR/44 Jahre):

Geboren: 27. Jänner 1974 in Drammen/Norwegen

Wohnort: Obertilliach (Osttirol)

Größe/Gewicht: 1,79 m/65 kg

Familienstand: verheiratet mit Darja Domratschewa, 1 Tochter

Hobbys: Motorradfahren, Klettern

Größte Erfolge:

Olympia (13 Medaillen – 8 Gold/4 Silber/1 Bronze)

1998 in Nagano: Gold Sprint, Silber Staffel

2002 in Salt Lake City: Gold Sprint, Einzel, Verfolgung und Staffel

2006 in Turin: Silber Einzelbewerb und Verfolgung, Bronze Massenstart

2010 in Vancouver: Gold Staffel, Silber Einzelbewerb

2014 in Sotschi: Gold Sprint, Gold Mixed-Staffel

WM (45 Medaillen – 20 Gold/14 Silber/11 Bronze)

1997 in Osrblie: Silber Staffel; Bronze Verfolgung

1998 in Hochfilzen: Gold Mannschaft; Silber Verfolgung

1999 in Kontiolahti: Bronze Massenstart und Staffel

2000 in Lahti/Oslo: Silber Staffel; Bronze Massenstart

2001 in Pokljuka: Silber Massenstart; Bronze Staffel

2003 in Chanty-Mansijsk: Gold Sprint und Massenstart

2004 in Oberhof: Silber Staffel; Bronze Sprint, Verfolgung und Massenstart

2005 in Hochfilzen: Gold Sprint, Verfolgung, Massenstart und Staffel

2006 in Pokljuka: Silber Mixed-Staffel

2007 in Antholz: Gold Sprint und Verfolgung, Silber mit der Staffel

2008 in Östersund: Gold Verfolgung, Einzel Silber, Massenstart Silber, Staffel Silber, Sprint Bronze

2009 in Pyeongchang: Gold Sprint, Verfolgung und Einzelbewerb, Staffel

2010 in Chanty-Mansijsk: Silber Mixed-Staffel

2011 in Chanty-Mansijsk: Gold Mixed-Staffel und Staffel

2012 in Ruhpolding: Gold Mixed-Staffel und Staffel

2013 in Nove Mesto: Gold Staffel

2015 in Kontiolahti: Silber Staffel

2016 in Oslo: Gold Staffel, Silber Sprint und Verfolgung, Bronze Massenstart

2017 in Hochfilzen: Bronze Verfolgung

Weltcup: Sechsfacher Gesamtsieger 1997/98, 2002/03, 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09; Rekordsieger im Weltcup (94 Einzelsiege im Biathlon, 1 im Langlauf)