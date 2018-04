Biathlon-Legende Ole Einar Björndalen beendet Karriere

Mit 94 Weltcupsiegen, acht Olympiasiegen und 20 WM-Titeln gibt der Norweger seinen Rücktritt bekannt

Oslo – Ole Einar Björndalen hat am Dienstag sein Karriereende verkündet. Der 44-jährige Norweger hört als erfolgreichster Biathlet der Geschichte auf. Mit acht Olympiasiegen, 20 WM-Titeln und 94 Weltcuperfolgen hat der Vater einer eineinhalbjährigen Tochter die Sportart viele Jahre dominiert.

Zuletzt blieben die Erfolge Björndalens aber aus, auch Olympia verpasste der sechsfache Weltcupgesamtsieger. (APA, 3.4.2018)

Steckbrief von Ole Einar Björndalen (NOR/44 Jahre):

Geboren: 27. Jänner 1974 in Drammen/Norwegen

Wohnort: Obertilliach (Osttirol)

Größe/Gewicht: 1,79 m/65 kg

Familienstand: verheiratet mit Darja Domratschewa, 1 Tochter

Hobbys: Motorradfahren, Klettern

Größte Erfolge:

Olympia (13 Medaillen – 8 Gold/4 Silber/1 Bronze)

1998 in Nagano: Gold Sprint, Silber Staffel

2002 in Salt Lake City: Gold Sprint, Einzel, Verfolgung und Staffel

2006 in Turin: Silber Einzelbewerb und Verfolgung, Bronze Massenstart

2010 in Vancouver: Gold Staffel, Silber Einzelbewerb

2014 in Sotschi: Gold Sprint, Gold Mixed-Staffel

WM (45 Medaillen – 20 Gold/14 Silber/11 Bronze)

1997 in Osrblie: Silber Staffel; Bronze Verfolgung

1998 in Hochfilzen: Gold Mannschaft; Silber Verfolgung

1999 in Kontiolahti: Bronze Massenstart und Staffel

2000 in Lahti/Oslo: Silber Staffel; Bronze Massenstart

2001 in Pokljuka: Silber Massenstart; Bronze Staffel

2003 in Chanty-Mansijsk: Gold Sprint und Massenstart

2004 in Oberhof: Silber Staffel; Bronze Sprint, Verfolgung und Massenstart

2005 in Hochfilzen: Gold Sprint, Verfolgung, Massenstart und Staffel

2006 in Pokljuka: Silber Mixed-Staffel

2007 in Antholz: Gold Sprint und Verfolgung, Silber mit der Staffel

2008 in Östersund: Gold Verfolgung, Einzel Silber, Massenstart Silber, Staffel Silber, Sprint Bronze

2009 in Pyeongchang: Gold Sprint, Verfolgung und Einzelbewerb, Staffel

2010 in Chanty-Mansijsk: Silber Mixed-Staffel

2011 in Chanty-Mansijsk: Gold Mixed-Staffel und Staffel

2012 in Ruhpolding: Gold Mixed-Staffel und Staffel

2013 in Nove Mesto: Gold Staffel

2015 in Kontiolahti: Silber Staffel

2016 in Oslo: Gold Staffel, Silber Sprint und Verfolgung, Bronze Massenstart

2017 in Hochfilzen: Bronze Verfolgung

Weltcup: Sechsfacher Gesamtsieger 1997/98, 2002/03, 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09; Rekordsieger im Weltcup (94 Einzelsiege im Biathlon, 1 im Langlauf)