Konkurrenz für Samsung und Co: Xiaomi-Store kommt nach Wien

Erster Shop im deutschsprachigen Raum eröffnet im Mai im Erdgeschoss der Shopping City Süd

Der chinesische Smartphone-Hersteller Xiaomi mausert sich immer zu einem starken Konkurrenten für Samsung und Co. In Indien ist der Firma etwa das Kunststück gelungen, Samsung als Marktführer zu entthronen. Im sogenannten "Westen" rangierte man in den vergangenen Jahren aber vor allem als Geheimtipp für Konsumenten, die sich auf einen Import einlassen wollten.

Doch das ändert sich. In den letzten Monaten landeten Xiaomi-Geräte, wohl durch tatkräftige Hilfe eines Distributors, im Angebot zahlreicher renommierter Händler. Conrad, E-Tec und Co. führen die Handys teilweise lagernd. Nun folgt sogar ein Markengenschäft, dessen Standort vor allem das Wiener Publikum erfreuen dürfte. Der Xiaomi-Store soll bald in der Shopping City Süd (SCS) in Vösendorf eröffnen.

screenshot: scs Der Shop liegt unweit des Möbelgiganten Ikea.

Innenausbau läuft

Bestätigen lässt sich dies mittlerweile auch über die Homepage der SCS. Dort wird die Eröffnung mit "Mai 2018" datiert. Ursprünglich war sogar ein Start Mitte April geplant, der ich jedoch verschoben hat. Derzeit, so heißt es aus der Verwaltung der SCS gegenüber dem STANDARD, befindet sich das Geschäft "im Innenausbau".

Der Shop befindet sich im Erdgeschoss des Einkaufszentrums, zwischen der Modekette Esprit und dem Schuhhersteller Geox, unweit des schwedischen Möbelhauses Ikea. Die Ladenfläche benennt man Seitens der SCS mit etwa 100 Quadratmetern.

Erster Store im deutschsprachigen Raum

Es gibt bereits mehrere Präsenzen von Xiaomi in verschiedenen europäischen Ländern, darunter etwa Polen, Spanien, Griechenland und in der Ukraine. Diese werden nicht vom Hersteller selbst, sondern von Vertriebspartnern geführt. Auch im SCS-Store dürfte dies der Fall sein. Es handelt sich um den ersten Shop des Konzerns im deutschsprachigen Raum. (gpi, 03.04.2018)