Taxifahren: Ihre besten Geschichten

Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen – das gilt auch für Fahrten mit Taxi und Uber. Was haben Sie beim Taxifahren schon erlebt?

Die U-Bahn fährt nicht mehr, man hat verschlafen oder ein paar Spritzer über den Durst getrunken. Wie gut, dass man in diesen Situationen auch mit Taxi und Uber von A nach B kommen kann – außer, es findet, wie heute in Wien, eine Taxi-Demonstration statt. Jeder war wohl schon einmal darauf angewiesen und kann davon Geschichten erzählen. Auch in den STANDARD-Foren berichten die User von ihren denkwürdigsten Fahrten:

Interessant wird es auch, wenn man den Taxiservice fern der Heimat nutzt. Denn "andere Länder, andere Sitten" gilt auch beim Taxifahren:

Und natürlich haben gerade auch Taxifahrer schon einiges erlebt:

Vergesslich durch die Gegend

Manchmal ist es auch mit der Fahrt nicht getan, denn nicht immer steigt man mit sämtlichen Habseligkeiten wieder aus dem Auto. Der Taxidienst Uber hat eine Aufstellung veröffentlicht, was in seinen Pkws am häufigsten vergessen wird. Wenig überraschend findet sich das Handy am ersten Platz der "Vergesslichkeits-Top-Ten". Im STANDARD-Forum erzählt Thomas Rottenberg von seinem außergewöhnlichen Fund:

Ihre skurrilsten Erlebnisse?

Was haben Sie schon in den Taxis und Ubers der Welt erlebt? Und was haben Sie auf den Rückbänken schon alles liegenlassen oder gefunden? Teilen Sie Ihre besten Geschichten im Forum! (aan, 16.4.2018)