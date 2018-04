Zwei Hochhäuser für das Wiener Viertel Zwei

Geplant sind ein 90 und ein 120 Meter hoher Turm

Das Viertel Zwei im zweiten Wiener Gemeindebezirk wächst in die Höhe: Die IC Development plant dort zwei Hochhäuser und hat vor kurzem das aus einem Architekturwettbewerb hervorgegangene Siegerprojekt des mailändischen Architekten-Teams Cucinella präsentiert.

Konkret sind ein 90 und ein 120 Meter hoher Turm in der Krieau geplant. Ersterer wird den Namen "Grünblick" tragen und 23.000 Quadratmeter Wohnfläche beherbergen. Zweiterer soll "Weitblick" heißen und ein Hotel und Büroflächen auf 41.000 Quadratmetern enthalten. Beide Gebäude sollen laut Aussendung mit "durchlässigen Erdgeschoß- und Sockelzonen" aufwarten, in denen Handels- und Nahversorgungsflächen, kulturelle Einrichtungen und ein Kindergarten entstehen. Derzeit befindet man sich noch in der Planungsphase, der Verwertungsstart wird voraussichtlich 2020 beginnen, die Fertigstellung der beiden Hochhäuser ist für 2023 geplant, heißt es bei der IC Development auf STANDARD-Anfrage.

Öffentliche Ausstellung

Der Architekturwettbewerb für die beiden Hochhäuser startete im Mai 2017 mit einem offenen Bewerbungsverfahren, an dem 50 Architekten teilnahmen. Zehn Büros wurden dann eingeladen, Entwürfe einzureichen, heißt es in der Aussendung. Die Entscheidung für das Projekt von Mario Cucinella fiel demnach einstimmig.

Die Grundlage für die Planung der Hochhäuser sei 2014 im Rahmen eines kooperativen städtebaulichen Planungsverfahrens erfolgt, bei dem Entwickler, Städteplaner, der Bezirk, MA 18 und MA 19 sowie Experten für Verkehr und soziale Infrastruktur in regelmäßiger Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt die Bebauung dieser Flächen überlegt und erarbeitet haben, wird in der Aussendung weiters betont.

Das Siegerprojekt wird bis 7. April im Stadioncenter öffentlich ausgestellt. Teilweise wird auch das Team der IC Development vor Ort sein, um Fragen zum Bauprojekt zu beantworten. (red, 3.4.2018)