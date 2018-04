Erziehungsfehler: Welchen konnten Sie nicht vermeiden?

Ein Kind auf seinem Lebensweg zu begleiten stellt viele Eltern vor Herausforderungen. Wie haben Sie Ihr Kind erzogen, und welche Fehler haben Sie dabei gemacht?

Erziehung – ein großes Wort, und kaum jemand weiß, wie es wirklich funktioniert. Nicht umsonst boomt der Zweig der Erziehungsratgeber, zig neue Bücher zu diesem Thema erscheinen beinahe täglich. Eltern wollen natürlich nur das Beste für ihr Kind. Dabei orientieren sie sich zum Teil an solcher Literatur und zum Teil auch an der Erziehung, die sie selbst genossen haben.

Schwarze Pädagogik und den Willen des Kindes zu brechen gehören bei den meisten wohl nicht mehr zu den Erziehungsmitteln der Wahl. Dennoch schleichen sich manchmal Züge davon ein. Wieder anderen sind Konsequenz und Regeln wichtig, da sie davon ausgehen, dass Kinder sonst zu sehr verhätschelt und zu unerzogenen Rüpeln werden. Aber auch dabei passiert Mama und Papa der eine oder andere "Fehler". Für User "santa cinica" ist die Vorbildfunktion in der Erziehung ausschlaggebend:

Erziehung zwischen Zumutung und Körperverletzung

Drastisch sieht Posterin "Susanne_B" die Erziehungsfehler der letzten Jahre:



Von der Geburt bis zur Selbstständigkeit des Kindes gibt es unzählige Möglichkeiten, in der Erziehungsarbeit Fehler zu begehen. Viele kann man erst retrospektiv für sich als Fehler ausmachen, und manche Dinge werfen erwachsene Kinder ihren Eltern Jahre später noch vor – vielleicht im Scherz, vielleicht weil es das kindliche Selbstwertgefühl in dem Moment tatsächlich etwas erschüttert hat. Der übermäßige Druck, in der Schule das Beste zu geben, und die unbewusste Ungleichbehandlung der Kinder gehören wohl zu den klassischen Dingen, die Kinder ihren Eltern vorwerfen. Aber auch Eltern reflektieren ihre Erziehungsarbeit und erkennen nach Jahren, was sie vielleicht besser oder anders hätten machen können.



Welche Fehler haben Sie in der Erziehung gemacht?

Gibt es etwas in der Erziehung Ihrer Kinder, das Sie bis heute bereuen? Welche Fehler haben Ihre Eltern in der Erziehung gemacht? Welche Fehler möchten Sie auf jeden Fall bei Ihren Kindern vermeiden? Gibt es Erziehungsratgeber, die Ihnen geholfen haben, oder gehen Sie das Ganze intuitiv an? (Judith Handlbauer, 4.4.2018)