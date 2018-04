Elefant in Spanien bei Unfall mit Zirkus-Lkw getötet

Dramatische Rettungsaktion für verletzte Tiere auf Autobahn

Madrid – Bei einem Unfall mit einem Zirkus-Lkw sind am Montag in Spanien ein Elefant getötet und zwei weitere verletzt worden. Nach Behördenangaben überholte der Lkw auf einer Autobahn in der zentralspanischen Region Castilla-La Mancha ein langsames Fahrzeug, geriet ins Schleudern und überschlug sich.

Es folgte eine aufwändige Rettungsaktion. Mit Kränen wurden die verletzten Elefanten auf andere Fahrzeuge gehievt, um sie von der Fahrbahn zu entfernen. Auf einem Video war ein Elefant zu sehen, der in die Höhe gehoben wurde. Feuerwehrleute stabilisierten das Tier, indem sie die großen Füße hielten.

Zwei weitere der fünf Elefanten an Bord blieben unverletzt. Die Autobahn war für zwei Stunden gesperrt. (APA, 3.4.2018)