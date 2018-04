Saison für Capitals vorbei: Aus gegen Bozen

Titelverteidiger und Dominator des Grunddurchganges scheitert nach 1:2 in fünftem Spiel im Halbfinale am Außenseiter

Wien – Die Vienna Capitals ist im Halbfinale der Erste Bank Liga ausgeschieden. Die Wiener erlitten am Ostermontag gegen HCB Südtirol in der eigenen Halle mit 1:2 (1:0,0:2,0:0) die vierte Niederlage in der "best of seven"-Serie.

Damit ist die Saison des Titelverteidigers, der den Grunddurchgang souverän dominiert hatte, beendet. Stattdessen steig Südtirol, das erst als letzte Mannschaft ins Playoff gerutscht war, mit 4:1 Siegen ins Finale auf.

Die Bozener, EBEL-Meister von 2013/14, treffen in der Endspielserie auf den Sieger aus Red Bull Salzburg gegen Black Wings Linz.

Serge Aubin, scheidender Coach der Wiener, verbarg seine Enttäuschung nicht. "Wir haben alles gegeben, am Ende hat auch das Glück gefehlt", erklärte der Kanadier. "Wir waren nicht in der Lage, zurückzukommen. Es war nicht gut genug." Als vorentscheidend für das Aus bezeichnete der künftige Zürich-Trainer das dritte Spiel, als sein Team zu Hause beim Stand von 2:1 kurz vor dem Ende den Ausgleich kassiert und nach Verlängerung noch verloren hatte.

In der zweiten Halbfinalserie stellte Red Bull Salzburg nach einem erst in Overtime erkämpften 4:3 (1:1,2:2,0:0;1:0) gegen Linz auf 3:2. Die nächste Partie steigt am Mittwoch in Oberösterreich. (APA, red, 2.4. 2018)

Ergebnisse – Halbfinale (best of seven), 5. Spiele:

Vienna Capitals – HCB Südtirol 1:2 (1:0,0:2,0:0). Erste Bank Arena, 5.150.

Tore: Buck (17.) bzw. Monardo (23./PP), Frigo (34.).

Strafminuten: 4 bzw. 8.

Endstand der Serie: 1:4.

Bisherige Ergebnisse: 4:0 (h), 1:4 (a), 2:3 n.V. (h), 2:5 (a)

Red Bull Salzburg – EHC Black Wings Linz 4:3 n.V. (1:1,2:2,0:0;1:0). Eisarena Volksgarten, 3.400.

Tore: Harris (16.), Duncan (26.), Hughes (30.), Schremp (64./PP) bzw. Hofer (8.), D'Aversa (25./SH), DaSilva (35./PP).

Strafminuten: je 8.

Stand in der Serie: 3:2